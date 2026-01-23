El Fulham sortea cruceros en sus partidos de la Premier de la mano de Officer & Gentleman

La Premier League no solo se gana con goles: también se conquista con ideas. Officer & Gentleman (O&G) ha aterrizado en el gran escaparate del fútbol inglés de la mano de Royal Caribbean International y el Fulham Football Club, reforzando la compañía de cruceros como partner oficial del club para la temporada 2025-26. El resultado es "It's Goal Time", una campaña multicanal que conecta el ritual del estadio con el imaginario del viaje.

La acción se presentó a principios de enero en un contexto perfecto para amplificarla: el derbi Fulham-Chelsea. Bajo un claim que evoluciona el posicionamiento global de la marca ("It's Go Time"), O&G rebrandeará el partnership con contenidos pensados para vivir en varios formatos: vídeo con recorrido viral en redes, activaciones en día de partido y experiencias familiares.

El reto de los tres aficionados y las maletas

El momento cumbre llegó en el descanso, donde el fútbol se mezcló con la mecánica de juego más sencilla (y efectiva): tres aficionados, elegidos por sorteo, se enfrentaron a un reto con premio de postal.

La misión era "marcar" introduciendo el balón en una de tres maletas de distinto tamaño colocadas sobre el césped. Quien acertó en la más pequeña —el objetivo más difícil— se llevó un viaje para dos personas a bordo del nuevo Legend of the Seas, el esperado barco de Royal Caribbean que debutará en Europa el próximo verano.

Vista del estadio del Fulham / AP

Desde la agencia subrayan un dato del mercado: más del 70% de las marcas no mide bien el retorno de su inversión en sponsorship y solo 1 de cada 3 activaciones logra ser recordada por el aficionado (Nielsen Sports).

En un fútbol cada vez más saturado de impactos, la pregunta ya no es quién patrocina, sino quién consigue que el hincha lo sienta como parte del partido. Y aquí, el mensaje es claro: en la Premier, también es "Goal Time".