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MUNDIAL 2026

El Fulham anuncia a Arbeloa como entrenador... ¡y su primer partido oficial será contra Xabi Alonso!

El extécnico del Real Madrid firma hasta 2029 y debutará en la Premier League ante el Chelsea de Xabi Alonso, su predecesor en el banquillo blanco

Arbeloa, oficialmente técnico del Fulham

Arbeloa, oficialmente técnico del Fulham / EFE

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

El Fulham ya tiene nuevo inquilino en el banquillo. El club londinense hizo oficial este martes el fichaje de Álvaro Arbeloa como entrenador para las próximas tres temporadas, con contrato hasta el verano de 2029. El técnico madrileño, de 43 años, aterriza en Craven Cottage después de cerrar su etapa en el Real Madrid, donde dirigió al primer equipo la pasada campaña tras la marcha de Xabi Alonso.

"Es un verdadero honor para mí empezar esta nueva etapa en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí", declaró Arbeloa, que ya piensa en el estreno: "Estoy deseando vivir el ambiente de Craven Cottage con los aficionados y comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de un viaje increíble juntos".

El calendario ha querido que su debut liguero sea un duelo cargado de simbolismo: el Fulham abrirá la temporada en casa precisamente contra el Chelsea de Xabi Alonso, el hombre al que sustituyó en el Bernabéu.

Shahid Khan, propietario del club, destacó que Arbeloa "construyó una candidatura excepcional" durante las reuniones de junio y celebró su apuesta por el fútbol ofensivo y por dar oportunidades a los jóvenes de la academia.

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Como jugador, Arbeloa levantó dos Champions y una Liga con el Real Madrid, pasó por Liverpool y West Ham, y fue campeón del mundo en 2010 y bicampeón de Europa con España.

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