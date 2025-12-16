'Free Kobbie Mainoo': el hermano del jugador lanza un mensaje claro a Amorim desde las gradas de Old Trafford

El Manchester United es un terremoto constante, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Ayer tenía una gran oportunidad para cerrar la jornada en puestos de Champions ante el Bournemouth de Iraola. En cambio, la fragilidad de su defensa impidió la victoria, pero regaló un festival de goles (4-4) en un partido de ida y vuelta, un deleite para el espectador neutral. Pura Premier.

Como es habitual en el equipo de Old Trafford, la noticia de la noche no se quedó solo en el resultado. Un personaje inesperado desató el caos en redes tras el encuentro. El hermano de Kobbie Mainoo, Jordan, publicó una historia en Instagram donde aparecía sonriendo, apoyado en la valla de primera fila, con una camiseta negra en la que se leía en letras bien grandes: 'Free Kobbie Mainoo'. Un mensaje breve, pero contundente.

El gesto hacía referencia a la situación de Kobbie esta temporada en el United, donde su papel se ha reducido a minutos muy escasos. Irrumpió en la 23/24 bajo las órdenes de Ten Hag y se convirtió en una pieza importante en la medular con solo 18 años. En un equipo que tambaleaba, Mainoo cubrió las deficiencias del centro del campo. Su serenidad, compostura y lectura de juego le valieron la titularidad en 24 de 25 partidos en 2024, marcando un gol en la final de la FA Cup y siendo convocado para la Eurocopa con Inglaterra, todo en seis meses.

Mainoo ante el Crystal Palace / Dave Shopland / AP

El declive con Amorim

Destinado a ser una futura leyenda del United, su buen momento no pudo sostenerse en medio del terremoto que sacude al club desde hace años. A finales de octubre, Ten Hag fue despedido. Con él se marchaba el gran valedor que lo había llevado al primer equipo y lo había dado a conocer al mundo.

Desde la llegada de Rubén Amorim al banquillo, Mainoo ha perdido su condición de titular por una falta de encaje en el sistema. El entrenador portugués apuesta por una defensa de tres, donde los centrocampistas deben mantener posiciones zonales rígidas y seguir patrones de pase estructurados, en lugar de realizar carreras dinámicas de área a área. Precisamente ahí radican las virtudes de Mainoo: sus llegadas progresivas y movimientos fluidos, cualidades que chocan con estos roles fijos y limitan su impacto.

El doble pivote que propone Amorim exige alta movilidad, intensidad defensiva y transiciones veloces, donde jugadores como Casemiro y Ugarte superan a Mainoo. Además, el rol inamovible de Bruno Fernandes bloquea su posición natural como mediocampista creativo. Aunque Mainoo destaca en espacios reducidos y en la progresión con balón, no posee el ritmo ni la resistencia que demanda el técnico portugués, lo que lo ha relegado al banquillo pese a su talento.

Esta temporada solo ha disputado 210 minutos en 15 partidos de Premier, cuatro de ellos sin saltar al campo. Su única titularidad llegó en la EFL Cup, donde el United cayó por penaltis ante el Grimsby, de cuarta división. En las dos campañas anteriores había superado los 2.000 minutos entre todas las competiciones. Su pérdida de protagonismo también ha tenido reflejo en la selección inglesa, donde no ha sido convocado en todo el año.

Mainoo durante el partido ante los Wolves / Dave Shopland / AP

Los precedentes con los hermanos de jugadores

No es la primera vez que un familiar de un jugador del United se rebela contra el entrenador y el club por la falta de minutos. En abril de 2024, durante el podcast 'Stick to Football', Gary Neville, Roy Keane y Rio Ferdinand debatieron sobre el bienestar de Rashford. Poco después, su hermano y agente, Maynard, denunció las especulaciones malintencionadas sobre Marcus, acusando a ciertos medios de buscar clics en un momento delicado para el jugador, entonces con problemas disciplinarios.

El segundo caso involucró al hermano de Alejandro Garnacho, Roberto. Tras la derrota del United en la final de la Europa League, Roberto publicó una historia en Instagram con el mensaje: "Trabajando como nadie, ayudando en cada jornada, remontando dos goles en las dos últimas finales, solo para estar 19 minutos en el campo y que lo dejaran tirado". Aquella publicación tensó aún más la relación entre el futbolista y Amorim, y alimentó los rumores de ruptura que acabaron con la salida del argentino al Chelsea.

La historia ahora se repite con Mainoo y su hermano. Y, viendo los antecedentes, el desenlace podría ser el mismo. El gesto no favorece en absoluto al jugador, y su futuro en Old Trafford podría estar sentenciado. Por eso, el respaldo de INEOS a Rúben Amorim envía una señal clave. Parecen decididos a reconstruir no solo una plantilla, sino también una cultura. Amorim tiene el deber de imponer autoridad, y cualquier jugador que se crea por encima del entrenador o del escudo lo llevará en la rampa de salida, sin importar su talento.