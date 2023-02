Frank Leboeuf estalla contra Cucurella: "¡No queremos verlo más!"

El ex jugador del Chelsea carga contra el defensor del Chelsea tras su partido contra el Fulham El francés cree que no tiene 'nivel para jugar en el Chelsea'

Está siendo una temporada complicada para ser seguidor del Chelsea. El equipo londinense sigue noveno en la Premier League tras su millonario desembolso el pasado mercado de invierno (359,5 millones de euros) y las críticas no han tardado en llegar.

Frank Leboeuf es el último que se suma a una larga lista de personalidades que no han dudado en señalar el rendimiento del club inglés. Si el otro día pedía efusivamente la destitución de Graham Potter, hoy el blanco de sus críticas ha sido Marc Cucurella.

El ex jugador 'blue' ha criticado al jugador catalán: "¡No queremos verlo más! Con el debido respeto, pero no es lo suficientemente bueno para el Chelsea", y añade "es una locura que lo hayan firmado por 60 millones, pero podemos ver que no pertenece a ese nivel".

Al Cucurella le sigue lastrando el estratosférico precio por su fichaje (62 millones de euros) y su rendimiento sigue muy lejos del esperado. A pesar de eso, la lesión de Chilwell ha permitido al lateral ser de los jugadores con más minutos disputados, concretamente el cuarto de la plantilla.