¡Fracaso de Arteta! El Arsenal dice adiós al triplete ante un 'Segunda'

Mucho se hablaba en Londres del triplete. Lo que Mikel Arteta había logrado con el Arsenal durante todo el curso era de admirar, pero llega el momento decisivo de la temporada y el globo parece empezar a pincharse tras dos fracasos prácticamente consecutivos.

El primer rasguño llegó hace no muchos días. Fue el pasado 22 de marzo, cuando el cuadro 'gunner' recibió el primer mazazo del año al dejar escapar la EFL Cup frente al Manchester City. Los de Guardiola, en su peor momento tras caer ante el Madrid en Champions, se impusieron en la gran final con un doblete de O'Reilly que provocó la primera gran decepción.

Con el parón internacional de por medio, Mikel Arteta trató de hacer borrón y cuenta nueva para que la derrota en la Carabao Cup no afectase ni a la Premier ni a la Champions.

El triplete se esfuma

Pero antes de todo ello era el turno para la FA Cup. Y es ahí donde el Arsenal, este sábado, recibió el segundo golpe consecutivo. El sueño de los cuatro títulos ya se había esfumado, pero en el Emirates Stadium todavía soñaban con un triplete que hubiese sido histórico. Y entonces apareció por el camino el Southampton.

En un partido gris, con rotaciones evidentes y muchas bajas, los de Mikel Arteta cayeron eliminados de la copa inglesa en cuartos de final ante los 'Saints', equipo de la Championship, segunda división británica.

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Stewart adelantó al Southampton en la primera mitad pese a que el Arsenal fue superior. Tras el descanso, Gyökeres puso las tablas antes de que Shea Charles definiese la eliminatoria (1-2). A los 'gunners' solo les queda ahora luchar por la Premier que tienen muy de cara... y por una Champions que se antoja complicada.