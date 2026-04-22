Fracaso absoluto del Chelsea: fuera de Europa, hundido con una racha que no se veía desde el Titanic y con filtraciones del peluquero de Cucurella

Cinco derrotas seguidas amenazan a Liam Rosenior. Al técnico inglés se le ha caído el equipo por completo y el fracaso ya es más que evidente. El Chelsea no solo no disputará la Champions el año que viene, sino que incluso caerá esta jornada fuera de posiciones europeas.

El conjunto 'blue', que venía de cuatro mazazos consecutivos en la Premier más allá de la eliminación en octavos de la Liga de Campeones ante el PSG, se marchó goleado del feudo de un rival directo como el Brighton, que le endosó un 3-0 que puede hacerle mucho daño a un cuestionado Rosenior que firmó en enero por seis años y medio y que empeora los números de Maresca.

Porque ya son 380 minutos sin ver portería para los 'blues'. Cinco derrotas consecutivas sin marcar un solo gol, algo que no se veía desde hacía 114 años. Curiosamente, la última vez que el Chelsea encadenó una racha similar en la Premier fue en 1912, año en el que se hundió el Titanic, en lo que podría ser la metáfora perfecta de un club a la deriva.

Fuga de estrellas

Todo pintaba a temporada espectacular tras aquel sonado 3-0 al FC Barcelona de Hansi Flick en noviembre, pero desde entonces el Chelsea se ha ido hundiendo poco a poco en una temporada que solo podrían salvar (y ni así) con la FA Cup, donde se miden al Leeds en semifinales este fin de semana.

Pero la situación, aunque ganen la copa, es más que preocupante. Según informa 'The Sun', en caso de no clasificarse para Champions -algo que parece improbable a día de hoy- el Chelsea se verá obligado a vender a gran parte de sus estrellas para no entrar en problemas económicos.

Todo va relacionado con el acuerdo al que llegó con la UEFA marcando un límite de pérdidas durante los próximos cuatro años. Y las cosas se complicarían ya desde la primera temporada, por lo que deberán deshacerse de futbolistas como Garnacho (ya sentenciado en Stamford Bridge), Enzo Fernández (con su cabeza en el Real Madrid) o los canteranos Chalobah o Acheampong, que supondrían lo que se considera "ganancia pura" para cuadrar cuentas.

El caso del peluquero

Y en plena crisis tanto deportiva como económica, los enanos no dejan de crecerle a Liam Rosenior, que ya afrontó hace unos meses varios problemas de filtraciones en el vestuario que parecen haber regresado. Según 'The Sun', esta vez habría sido... ¡el peluquero de Marc Cucurella!, quien habría revelado públicamente la lesión de dos futbolistas del Chelsea.

El peluquero de Cucurella filtró la lesión de Palmer y Joao Pedro en el Chelsea / The Sun

El barbero del futbolista español publicó un tweet en la red social 'X' asegurando que Cole Palmer y Joao Pedro estaban lesionados. "Ahí tienen la exclusiva", comentó el peluquero acompañando a una imagen mientras le cortaba el pelo a Cucurella.

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Horas después se confirmó la noticia con la alineación que presentó Rosenior frente al Brighton. Las dos estrellas del Chelsea no tuvieron minutos en la goleada recibida en el Amex Stadium. Lo dicho, el Chelsea se hunde como ya lo hicieran en 1912 tanto el Titanic como el propio club.