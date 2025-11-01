¡Fofana podría acabar en prisión por conducción temeraria!

Ochenta millones de euros pagó el Chelsea al Leicester en 2022 por un futbolista que podría acabar en prisión. Se trata de Wesley Fofana, que fue sancionado este pasado viernes con otros 18 meses de suspensión del carnet de conducir y con 300 horas de trabajos sociales no remunerados.

El central francés fue declarado culpable nuevamente de conducción temeraria, después de que varios vehículos le grabaran en la carretera adelantando con su Lamborghini Urus de casi 300.000 euros a varios coches a alta velocidad e incluso por el arcén de una carretera principal en Hampshire, limitada a unos 80 km/h.

El propio futbolista, a sus 24 años, admitió los cargos de conducción temeraria el pasado 20 de abril ante el tribunal de magistrados del noreste de Surrey en Inglaterra. Fue otro conductor quien, gracias a una cámara instalada en el salpicadero de su propio vehículo, captó las imágenes del jugador del Chelsea en la carretera y las entregó a las autoridades.

El vídeo habla por sí solo

En el vídeo, viral en redes sociales, se observa a Fofana pasar a toda velocidad junto a un vehículo negro para después regresar al carril izquierdo, acercarse a otro coche blanco, frenar bruscamente y adelantarlo de nuevo por el arcén.

La jueza Julie Cooper, que le obligó a abonar una indemnización de 250 euros, aseguró que "hay muchos jóvenes que lo admiran" y que quieren ser como él. "Sin embargo, ellos no podrán permitirse estos coches caros, con todos sus sistemas de seguridad, y podrían intentar imitarte a sus 17 años al acabar de aprobar su examen de conducir. Tiene que ser más responsable con su comportamiento", añadió la magistrada.

"Podría ser el fin de tu carrera"

Cooper concluyó tajante con un aviso: "Podrían hacer alguna maniobra ridícula y estarán muertos. Si conduces estando sancionado, casi con total seguridad serás enviado a prisión, y eso supondría el fin de tu carrera".

Y es que Fofana es reincidente en este tipo de delitos. De hecho ya estaba cumpliendo un castigo de dos años de retirada del carnet hasta el 13 de mayo de 2027. Según informó la prensa británica, es la novena vez que el futbolista del Chelsea es pillado cometiendo infracciones al volante, aunque la más grave fue la que se produjo en abril y que ha supuesto una orden comunitaria de 18 meses con 300 horas de trabajo social incluidas. También deberá pagar 85 libras en costas y una tasa de indemnización de 114 libras.

Wesley Fofana, durante un partido con el Chelsea / EFE

En las anteriores infracciones por exceso de velocidad, ocho delitos por los que fue sancionado en mayo, conducía otros coches de lujo como un Rolls-Royce Cullinan, un Audi azul y el mismo Lamborghini Urus. "La infracción se agrava por una curva que se aproximaba y que estaba señalizada. Se negó a respetar las normas de tráfico a alta velocidad mientras hacía maniobras sin señalizar", dijo la fiscal Rabbia Khan.

Por su parte, Imogen Cox, abogada del futbolista, aseguró que: "El vídeo habla por sí solo: 15 o 20 segundos de conducción temeraria que se admiten. No hay explicación ni excusa para su conducción ese día".