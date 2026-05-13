Foden saca el bisturí y el City presiona al Arsenal en la lucha por la Premier

Hay Premier. Y la hay porque el Manchester City se niega a soltar el cuello del Arsenal. Con una ‘unidad B’ liderada por un Phil Foden especialmente fino, el equipo de Pep Guardiola goleó al Crystal Palace en el Etihad (3-0) y redujo la brecha con los ‘gunners’ a solo dos puntos y, de paso, les arrebató el ‘goal average’ por un gol a falta de dos jornadas por disputarse. No hay margen de error para nadie.

Ni Haaland, ni Doku, ni Cherki, ni Rúben Dias ni Reijnders de inicio. Guardiola se la jugó pensando en el sábado, cuando disputará la final de la FA Cup contra el Chelsea, y dejó a varios de sus hombres clave en el banquillo. El mensaje era evidente: Wembley pesaba mucho. Pero el plan, arriesgado sobre el papel, le salió perfecto.Genial

El Crystal Palace, con poco en juego en liga y también con la cabeza dividida por la final de la Conference League del 27 de mayo ante el Rayo Vallecano, llegaba al Etihad sin grandes urgencias más allá del orgullo de terminar lo más arriba posible. Pese a ello, salió competitivo, valiente y directo.

A los dos minutos, Mateta apareció solo en el segundo palo y obligó a Donnarumma a sacar su mejor versión con una parada monumental. La acción fue anulada después por fuera de juego, pero el aviso ya estaba dado: el Palace no había venido a pasearse y, con un simple balón a la espalda de la defensa, podía hacer mucho daño.

Un 'taconazo' impresionante

El City tardó en encontrar la grieta en el muro 'eagle', pero cuando hay un futbolista como Foden sobre el campo, el hueco casi siempre acaba apareciendo. Sucedió en el minuto 32 con un taconazo sin mirar que dejó completamente solo a Semenyo. Y el ghanés estuvo a la altura del pase, con un derechazo cruzado inapelable para Dean Henderson.

El gol liberó al equipo de Guardiola. Y cuando este City huele sangre, rara vez perdona. En el 40’ llegó el segundo, otra jugada de bisturí nacida alrededor de Foden. Gvardiol lo habilitó con un balón picado dentro del área, el inglés convirtió el control en asistencia y Marmoush, a la media vuelta, firmó una definición perfecta.

En ocho minutos, dos asistencias de Foden encarrilaron el duelo. Pudo caer el tercero antes del descanso. Otra vez de la zurda de Foden. Su centro encontró la cabeza de Gvardiol, pero Henderson voló de forma espectacular para evitar el tanto.

Phil Foden, jugador del Manchester City / EFE

Guardiola había reservado dinamita pensando en Wembley, pero su ‘plan B’ también tuvo colmillo para conquistar el ‘goal average’ al Arsenal en el segundo tiempo. Con el 2-0, la diferencia estaba igualada. Y Pep quería hacer todos los deberes por si a Mikel Arteta le da por fallar en el tramo final.

Marmoush celebra el 2-0 en el Etihad / EUP

El premio llegó en el 84’, aunque esta vez la varita la agitó Cherki. El franco-argelino, que había entrado desde el banquillo hacía apenas unos minutos, necesitó su primer balón para dejar solo a Savinho. El brasileño no perdonó y firmó el 3-0 definitivo, un gol vital para un futbolista que no estaba siendo protagonista en este cierre de curso y un tanto que, quién sabe, puede acabar valiendo una Premier en el futuro.

Noticias relacionadas

El City hizo lo que tenía que hacer. Metió presión al Arsenal y se llevó, de paso, el ‘goal average’ de forma momentánea. Ahora solo le queda esperar un tropiezo ‘gunner’. Porque la Premier sigue viva. Y mientras el Manchester City siga respirando así, nadie en Londres podrá dormir tranquilo.