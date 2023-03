Foden mantiene viva la llama

El británico lideró el pase a los cuartos de final de la FA Cup con dos goles ante el Bristol City A la sombra de Jack Grealish en el once titular, el joven le dio la razón a Pep Guardiola

El centrocampista del Manchester City, Phil Foden, fue uno de los grandes protagonistas en la victoria (0-3) sobre el Bristol City en los octavos de final de la FA Cup: anotó un doblete y fue determinante actuando como teórico carrilero zurdo.

El inglés, que se ha visto desplazado en la rotación de Pep Guardiola por el gran momento de forma de Jack Grealish, no participó en el compromiso de Champions e hizo saltar las alarmas en la zona celeste de la ciudad de Mánchester. "Está entrenando como un animal: no hay duda de eso, y volverá", argumentó el técnico catalán tras el empate ante el Leipzig.

El jugador formado en las categorías inferiores del conjunto del Etihad Stadium no ha caído por una cuestión personal ni mucho menos por una futbolística: el jugador ha firmado 12 dianas y ha repartido cinco asistencias en lo que llevamos de curso y su rendimiento sobre el terreno de juego está fuera de toda duda. Se trata de uno de los perfiles más determinantes y que mejor entiende el idioma del de Sampedor, pero la realidad es que Jack Grealish se ha hecho un hueco en el once.

El ex del Aston Villa se ha aclimatado tras una primera temporada gris y, pese a que su rendimiento no se ve reflejado en los números, su determinación es absoluta. Su facilidad para el regate y el desborde es una bocanada de aire fresco para los centrocampista y jugadores punteros como Haaland, que tienen el carril central más despejado. El de Birmingham, por condiciones técnicas y tácticas, se adapta mejor al carril zurdo cuando el equipo está ordenado en torno al 3-4-2-1. Pura cuestión táctica, que no de merecimiento ni rendimiento.

Foden, pese a ello, es una de las caras visibles del proyecto de Guardiola en el City: ascendió desde los reservas para convertirse en uno de los talentos jóvenes más importantes del continente. Con 22 años, el natural de Stockport ha disputado 201 encuentros oficiales entre todas las competiciones con un balance de 57 goles y 38 asistencias.

El canterano se quedó fuera en el duelo liguero ante el Tottenham y desde entonces cayó el once inicial ante Aston Villa, Arsenal y Leipzig, donde además no jugó ni un minuto. Fue, eso sí, titular ante Bournemouth y Bristol City, donde dejó un doblete y confirmó que su ostracismo no se debe a cuestiones físicas.