Foden y Haaland tiñen Mánchester de 'skyblue'

Quién mejor que Phil Foden para teñir Mánchester de 'skyblue' año y medio después. Un chico que siente los colores desde bien pequeño y resurgió de sus cenizas para hacer feliz a Pep Guardiola tras las derrotas ante Tottenham y Brighton. Puso la primera piedra para que Erling Haaland - por partida doble - rematara la faena y hundiera - más si cabe - a la miseria al Manchester United de Rúben Amorim (3-0).

“Soy el primero que estoy desesperado por verle feliz”, aseguró un Pep Guardiola incapaz de ocultar que la ausencia de Phil Foden durante el último tercio de la pasada campaña "es una de las razones por las que sufrimos, su creatividad y su ética de trabajo son diferenciales" en la previa del primer derbi de Mánchester de la temporada.

El mejor Foden está de vuelta

Atrevesó un momento personal delicado, llegando a pedir su 'no' convocatoria con Inglaterra en mayo para enfocarse en su salud mental y recuperación de una lesión de tobilla sufrida, precisamente, en el derbi de Mánchester (0-0) disputado a principios de abril en Old Trafford. Escuchó a su cuerpo y paró. Para volver más fuerte. Y ser aquel Phil Foden que fue nombrado Jugador del Año 23/24.

Guardiola agitó el avispero y le dio la titularidad. Como a un Jérémy Doku que fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga 'red devil'. El primer tanto 'cityzen', de hecho, nació de la sociedad de ambos. Doku cambió de ritmo, se zafó de Shaw con una finta magnífica y, pese a que Ugarte bloqueó su centro, recogió su propio rechace y sirvió un balón a la testa de Foden, que cabeceó a placer para batir a Bayindir.

Su celebración lo dijo todo. Fue el mejor homenaje a Ricky Hatton, mítico boxeador fallecido este domingo a quien se le dedicó un emotivo minuto de silencio, natural de Stockport, como el '47' del Manchester City que anotó su séptimo tanto en un derbi. Una acción que evidenció la superioridad de los de Guardiola en una primera mitad en la que no ocurrió mucho más.

Doblete del 'cyborg'

A Amorim no le quedaba otra que reactivar a los suyos al descanso. Pero la reacción 'red devil' fue frenada en seco por Erling Haaland, que culminó con una picadita exquisita sobre Bayindir un tuya-mía entre O'Reilly y Foden en la línea de banda. Cinco minutos después, el poste le negó el doblete al noruego, que no se podía creer que el balón no hubiese terminado en el fondo de la red.

Donnarumma cumplió en su estreno. No muy exigido, respondió de maravilla a una volea de Mbeumo. Una parada vital para acabar con las esperanzas de un United que encajó el tercero poco después, obra de un Haaland que, asistido por Bernardo Silva, castigó una pérdida 'red devil' en el centro del campo. Reijnders tuvo en su bota derecha el cuarto, pero se le marchó por centímetros.

El United acusó su falta de precisión en los metros finales y Donnarumma debutó con portería a cero. Y el Manchester City rompió una racha de dos derrotas consecutivas para destrozar al eterno rival.