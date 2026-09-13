Haaland soluciona la 'calentada' de Foden en el derbi de Manchester

Si Phil Foden le complicó de lo lindo el partido a Enzo Maresca, Erling Haaland solucionó el problema y Donnarumma evitó un mal mayor. El Manchester City sigue invicto en la Premier gracias a un tanto del delantero noruego, que bastó para silenciar en Old Trafford a un United que jugó 70 minutos con uno más por una roja directa al mediapunta inglés, pero que fue incapaz de anotar pese a disponer de dos postes del exazulgrana Rashford y de Mainoo y de un mano a mano de Mbeumo.

Parecía un derbi descafeinado, de esos con mucho miedo a perder, intensidad y pocas acciones ofensivas. Un disparo de Enzo taponado y otro de Lisandro a las manos de Donnarumma fue de lo poco que llevarse a la boca en el arranque.

Foden cayó en la trampa

Pero un cruce de cables iba a cambiarlo todo. A los 23 minutos, Phil Foden vio la roja directa tras darle una patada desde el suelo a Bruno Fernandes con los tacos entre el estómago y los testículos. Fue el portugués quien primero le había propinado un golpecito innecesario y provocador con el pie, pero la reacción del mediapunta del City le costó muy cara al equipo de Enzo Maresca.

Lejos de achantarse, los 'cityzens' mantuvieron su plan de partido e incluso Cherki lo intentó en un par de ocasiones. Pero la más clara -y quizás la única de peligro- la firmó Rashford para el United. Al borde del descanso, el ex del Barça se sacó un latigazo de falta directa que repelió el palo.

El palo, Haaland y Donnarumma, héroes

Agitó Carrick a los suyos al descanso, sabedor de que debían aprovechar la superioridad numérica. Y así se vio sobre el verde. Sin embargo, la fortuna parecía una aliada de Donnarumma, que volvió a ver como el poste evitaba en la reanudación el 1-0 de Mainoo, en un zapatazo desde la frontal.

Pero es que para batir al City se necesita algo más. Porque incluso con diez, tiene en sus filas a un tal Erling Haaland. Y cuando el noruego tiene una, no la perdona. Corría el minuto 60 cuando los visitantes silenciaban Old Trafford en un remate al segundo palo, no sin antes sufrir varios minutos de incertidumbre mientras se revisaba el tanto por un fuera de juego señalado por el linier que parecía claro, pero que el VAR corrigió para dar validez al 0-1.

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No se lo podía creer Carrick, que luego veía como Lammens evitaba el segundo en un disparo de Enzo que el guardameta desvió hacia el palo. Fue un pequeño arreón del City que, sin embargo, le costó carísimo al United, que trató de reaccionar sin éxito por medio de Bruno y, sobre todo, de un Mbeumo que la tuvo en un mano a mano en el 98' que solventó un heroico Donnarumma.