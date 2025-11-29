Foden evita el desastre del City

Phil Foden evitó que la ley del ex volviese a atizar a Pep Guardiola. Si el pasado mes de agosto fue James Milner, con pasado 'skyblue', el héroe de un Brighton que derrotó al Manchester City, tres meses más tarde, todo hacía indicar que sería Lukas Nmecha, canterano 'cityzen' y hermano mayor de un Felix Nmecha que milita en las filas del Borussia Dortmund, el encargado de transformar una pena máxima cometida por Gvardiol y rascar un punto vital para los 'peacocks'. Pero apareció al rescate otro canterano, un Foden que siente los colores 'skyblue' como el que más y que decidió que los tres puntos se quedasen en Mánchester tras una segunda mitad de locura (3-2).

Sin Rodri, ausente por unas molestias en el muslo que no cesan, recibía el Manchester City a un Leeds inmerso en la zona roja de la tabla sin margen de error para no descolgarse de la batalla por el liderato. Se lo tomó al pie de la letra un Phil Foden que adelantó a los suyos en el primer minuto del encuentro tras culminar un acción que iniciaron Nunes y Bernardo en banda derecha.

Ni las vio venir un Leeds que encajó el segundo minutos antes de alcanzar la primera media hora de partido. En la salida de un córner, Perri no logró despejar y dejó el balón muerto para que Josko Gvardiol lo empujase a placer. El VAR revisó la acción por un posible fuera de juego del croata, pero finalmente dio validez al tanto.

Vendaval 'cityzen' en la primera mitad. Pudo considerarse afortunado el Leeds de encajar solo dos goles. Y es que el paso por vestuarios dio vida a unos 'peacocks' que se metieron de lleno en el encuentro gracias a la pizarra de Daniel Farkle. Calvert-Lewin, recién ingresado, recortó distancias tras ganarle la partida a un Matheus Nunes que primero perdió el balón y después falló en la recuperación.

El canterano, al rescate

Y, en el 68', Gvardiol realizó un 'tackle' dentro del área y arrolló a Calvert-Lewin. El colegiado señaló penalti y Nmecha, canterano que pasó por todas las categorías inferiores del City, empató el partido. Con algo de fortuna, eso sí, pues Donnarumma le adivinó el lanzamiento pero el rechace le cayó plácido para marcar a puerta vacía.

El City se fue arriba para buscar una épica que llegó en un descuento eterno - diez minutos -. Phil Foden sacó un disparo ajustadísimo al palo largo, imposible para Perrin, y desató la locura en el Etihad Stadium. Los 'cityzens' se ponen a cuatro puntos de un Arsenal que recibe mañana al Chelsea.