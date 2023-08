Flynn Downes, intoxicado: "Me sentí en mi lecho de muerte"

El nuevo fichaje del Southampton ha sufrido un contratiempo inesperado en su fichaje Una intoxicación alimentaria tras comer hígado de pollo crudo fue el causante del malestar del jugador

El mercado de fichajes siempre deja incontables anécdotas cada temporada. Flynn Downes, nuevo jugador del Southampton, ha sido el protagonista de una de las historias más surrealistas que se recuerden en los últimos tiempos.

El centrocampista, cedido por el West Ham al Southampton, sufrió un retraso en el anuncio de su fichaje por una grave intoxicación que sufrió en los últimos días. El jugador ingerió hígado de pollo crudo que propició la severa enfermedad en el centrocampista.

El objetivo del nuevo fichaje era debutar esta semana con su nuevo equipo, aunque el inoportuno inconveniente ha retrasado este posibilidad: "Ha sido una semana difícil, luchando contra la enfermedad, pero uno se siente bien de superarla y estar finalmente. Estoy emocionado de empezar".

Flynn Downes confiesa que fueron momentos realmente duros estos últimos días: "Sufrí una intoxicación alimentaria, me sentí como si estuviera en mi lecho de muerte, perdí mucho peso, así que no es lo ideal, pero es lo que es. Ya lo superé, vivimos y aprendemos, no volveré a comer hígado crudo de pollo nunca más", ha declarado.