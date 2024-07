El Flamengo se plantea la repatriación de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá busca una salida en el callejón en que él mismo se metió. El internacional brasileño del West Ham, de 26 años, es reo de una investigación que está llevando a cabo la Federación Inglesa sobre su supuesta implicación en apuestas deportivas. Y, según se especula tanto Inglaterra como en Brasil, puede llegar a ser sancionado a perpetuidad. En los próximos meses, habrá una sentencia.

Si es condenado, en principio, la sanción solo será aplicada en Inglaterra. Luego, la FIFA tendrá que determinar si la amplia a todo el fútbol mundial y es expulsado de por vida. Este escenario no está ni mucho menos descartado.

En este contexto, el centrocampista carioca intenta dejar la Premier League en esta ventana de contrataciones para 'refugiarse' lejos de Inglaterra. Y un posible destino sería el Flamengo, el club donde se formó como jugador y que dejó en enero de 2019 para irse al Milan en una traspaso que alcanzó los 38,4 millones de euros.

El interés rubronegro lo ha destapado el portal brasileño GloboEsporte, que ya avanza que el West Ham solo estaría dispuesto a desprenderse de su futbolista a través de un traspaso y que no acepta, bajo ningún concepto, una cesión.

Las investigaciones de la Federación Inglesa ya frenaron, un año atrás, el fichaje de Paquetá por el Manchester City, que tenía un acuerdo cerrado con el futbolista y a quién Txiqui Begiristáin veía con potencial para ocupar la plaza de Bernardo Silva, en caso de que el portugués acabara abandonando la entidad.

Los contactos entre el West Ham y el Flamengo empezaron tres semanas atrás. El club londinense entiende que existe el riesgo real que su futbolista reciba un castigo muy severo por parte de la Federación Inglesa, por eso, considera que la única alternativa viable que tiene, ahora mismo, es intentar recuperar una parte de la inversión realizada a través de un traspaso.

Paquetá aterrizó en la Premier League el verano de 2022 procedente del Olympique de Lyon, por un traspaso de 43 millones de euros. Su tasación alcanzó los 60 millones, antes de que la Federación Inglesa lo catalogara como '"investigado" y la propuesta del City, un año atrás, se acercaba a los 100 'kilos'.

Intentar no ser castigado a perpetuidad por la FIFA

La táctica de Lucas Paquetá es muy clara. En primer lugar, apuesta en un escenario que no controla, que la sanción de la Federación Inglesa no salga en un corto período de tiempo. Y, si es declarado culpable, entonces empezará una batalla judicial a base de recursos para que pueda seguir en actividad mientras no haya una resolución final.

Paralelamente, el Flamengo ya ha realizado consultas jurídicas para saber si es posible que la sanción a Paquetá solo se restrinja a Inglaterra. Aquí se establecería un segundo campo de batalla.

A todo esto, el internacional carioca está en la Copa América, donde es titular en el equipo de Dorival Junior. Su presencia ha creado controversia. Y su rendimiento en la competición, no está siendo bueno, como el de la gran mayoría de sus compañeros.

En su caso, su mal momento se explicitó cuando falló un penalti en el partido ante Paraguay (1-4) enviando el balón fuera, pero, después, se resarció de su error en el segundo tiempo con otro lanzamiento, sí convertido, desde los once metros.