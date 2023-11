¡Firmino desvela la 'guerra' entre Mo Salah y Sadio Mané!

El ariete brasileño de 32 años, hoy en el Al-Ahli, revela en su libro 'SÍ SEÑOR: My Liverpool Years' las guerras entre los dos cracks Firmino tuvo que ejercer de mediador en múltiples ocasiones entre dos 'egos' como el egipcio y el senegalés

No todo era paz y armonía en los mejores años del Liverpool de Jürgen Klopp, cuando el equipo llegó a ganar la Champions League en la final del Metropolitano ante el Tottenham.

La mala relación entre los dos cracks de la delantera, Mo Salah y Sadio Mané, a punto estuvo de emponzoñar sin remedio el ambiente en el vestuario de Anfield.

Así lo revela Roberto Firmino, el tercer componente de una delantera ya mítica, en su libro 'SÍ SEÑOR: My Liverpool Years', donde habla sin tapujos de la tensa rivalidad entre el egipcio y el senegalés: "Mo Salah y Sadio Mané nunca fueron los mejores amigos".

El brasileño habla de su papel de "bombero" para pacificarlos. Tras ocho años en Anfield, Firmino milita a sus 32 años en el Al-Ahli y ha decidido explicar sus vivencias en el fútbol profesional en un libro que contiene jugosas historias.

Así, comenta que Salah y Mané "eran muy reservados. Resultaba extraño verlos conversando y yo no sí si tendría algo que ver en ello la rivalidad que existe desde siempre entre Egipto y Senegal en las competiciones africanas".

El delantero sudamericano resalta, eso sí, que Salah y Mané "jamás dejaron de hablarse, nunca cortaron completamente sus lazos. Siempre actuaron con el mayor profesionalismo".

Esas batallas intestinas entre los dos puntas africanos acabaron afectando al papel de Firmino en el Liverpool ya que "Klopp sabía que yo no protestaría al cambiarme. Nunca tomé partido por ninguno de los dos y por eso me quieren: siempre les pasaba el balón a ambos; mi preferencia era la victoria del equipo".

"Se analiza mucho lo que yo pude aportar al trío de ataque en términos tácticos, pero puede que fuese igual de importante el elemento humano: mi papel como pacificador, como unificador. Si no hiciera eso, no serían más que tormentas entre los dos en el campo", abunda.

El de Maceió compartió que "puede que a raíz de eso, yo era el jugador al que Klopp sustituía más a menudo. Los tres tenemos personalidades muy diferentes y el jefe sabía que no tiraría una botella al suelo ni nada por el estilo si me cambiaba en un encuentro. Si me molestaba, yo hablaba".

"Todos en el equipo sabían que así funcionaban las cosas. Era el secreto peor guardado en Liverpool. Naturalmente, nadie me preguntó qué pensaba o cómo me sentía. Así es mi naturaleza, el equipo es lo primero", remacha.

Roberto Firmino pone como ejemplo el sonado incidente entre Salah y Mané tras un triunfo ante el Burnley hace ahora cuatro años: "Estábamos en el túnel de vestuarios, volviendo tras ganar bien por 3-0, pero el ambiente era muy tenso. A pesar del buen resultado, el partido quedó marcado por un estallido de furia de Sadio Mané cuando le cambiaron con el encuentro casi terminado".

"Las cámaras de TV captaron la imagen. Sadio no sólo estaba cabreado por el cambio. Además, poco antes de salir del campo Mohamed Salah había intentado disparar a portería cuando tenía un pase claro a Mané, que estaba desmarcado en el área. Bueno, mi inglés no es maravilloso, así que no puedo decirte exactamente qué gritó Mané cuando salió. ¡Pero no fue nada agradable! James Milner intentó calmarlo, pero Sadio estaba furioso, sentado en el banquillo echando humo, y gesticulando repetidas veces", explica Firmino.

Tras ocho años en Merseyside, el brasileño cuenta que "yo conocía muy bien a esos dos tipos, tal vez mejor que nadie. Yo estaba en el campo justo en medio de los dos. Pude ver de primera mano las miradas, las muecas entre ellos, el lenguaje corporal, la insatisfacción cuando uno estaba enojado con el otro. Podía sentirlo".

Añade Firmino: "Yo era el vínculo entre ellos en nuestro juego de ataque y el bombero para esos otros momentos. Para muchos, ese desacuerdo entre Sadio y Mo fue el primero; para algunos, el primero y el último. Pero sabía que se había estado gestando desde la temporada anterior, 2018-19. Mi instinto y mi deber era calmar la situación entre ellos. Eche agua al fuego, nunca gasolina".

Sin duda, un libro que promete.