¿Cuándo es la final de la FA Cup? Fecha confirmada y dónde ver el Manchester City - Chelsea

La FA Cup 2025/26 ya conoce a sus dos finalistas. Las semifinales del torneo decano del fútbol inglés han deparado un encuentro final entre Manchester City y Chelsea, que se disputarán la gloria del torneo copero en el mítico Wembley Stadium.

El equipo de Pep Guardiola fue el primero en confirmar su presencia en la final tras vencer al Southampton en un partido igualado. Los mancunianos tuvieron más problemas de lo esperado contra un equipo de la Championship, pero finalmente hicieron valer la calidad individual de sus futbolistas para imponerse en la primera de las dos semifinales.

Cherki fue de los más destacados en el Manchester City / EFE

El Chelsea consiguió su billete este domingo tras vencer en su respectivo duelo al Leeds. A pesar de estar completando una temporada decepcionante, el equipo de Londres ha ido avanzando de ronda en el torneo más emblemático del fútbol inglés hasta llegar a la gran final, donde se verán las caras contra el Manchester City, finalista por cuarta vez consecutiva del torneo copero.

¿Dónde se juega la final de la FA Cup?

La final de la FA Cup 2025-26 se disputará en el emblemático Wembley Stadium, el estadio más icónico del fútbol inglés y escenario habitual de las grandes citas. Con capacidad para más de 90.000 espectadores, Wembley es el lugar perfecto para poner el broche a la competición copera más antigua del mundo.

Este estadio ha sido sede de innumerables finales históricas, tanto a nivel nacional como internacional y se ha consolidado como un símbolo del fútbol mundial. Su ambiente y tradición lo convierten en una sede idónea para un partido de esta magnitud. En esta edición, la final enfrentará al Chelsea y al Manchester City, donde el equipo de Pep Guardiola es el claro favorito.

¿Cúando se juega la final de la FA Cup?

La final de la FA Cup 2025-26 se disputará el próximo sábado 16 de mayo a las 16:00 horas (CEST). Todo está listo para que Chelsea y Manchester City se disputen el título en un duelo que promete ser de máximo nivel en Wembley.