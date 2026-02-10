El final más duro para Grealish: "No quería que la temporada terminara así, pero esto es fútbol, estoy destrozado"

Después de quedar relegado a un papel secundario en el Etihad, Jack Grealish encontró en su cesión al Everton la oportunidad perfecta para volver a sentirse importante. El extremo de Birmingham sabía que su paso por el equipo de David Moyes era clave para recuperar la confianza que había perdido en el Manchester City y tener opciones de participar en el Mundial 2026, además de arrancarse la espina de haberse perdido la Eurocopa 2024 ante su gente. Por desgracia, cuando todo iba sobre ruedas, el fútbol le golpeó con dureza en forma de lesión.

Su rostro, sentado sobre el césped, dibujaba esa sonrisa nerviosa del que sabe que las cosas no van bien. Las pruebas médicas confirmaron las malas noticias: fractura por estrés, o lo que es lo mismo, adiós a la temporada. Y al Mundial.

Buenos números

Sus números hablan por sí solos: 22 encuentros disputados, dos goles y seis asistencias. Estaba siendo determinante bajo las órdenes de Moyes, estaba feliz en el Everton y estaba convenciendo a Tuchel para que lo tuviera en cuenta de cara al Mundial. Recién operado de la citada lesión, todo eso ya ha quedado en el olvido.

Jack Grealish, abrazado por aficionados del Everton / @footballontnt

Grealish se mostró desolado con sus seguidores: "No quería que la temporada terminara así, pero eso es fútbol, estoy destrozado. Cirugía hecha y ahora todo se tiene que centrar en volver a estar en forma. Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he tenido desde que llegué a este increíble club ha significado mucho para mí. Apoyaré a los chicos todo el camino y haré todo lo posible para volver lo antes posible. Gracias de nuevo por todo el amor, significa mucho", expresó el futbolista. Inevitablemente, por su cabeza pasarán muchas cosas.

Estambul lo cambió todo

Lo cierto es que desde la consecución de la Champions League en Estambul, la temporada 2022-23, Grealish no ha disfrutado de una temporada completa al máximo nivel. Las campañas 2023-24 y 2024-25 fueron especialmente duras para el jugador, que pasó a ser un suplente habitual, mermando su moral. El golpe más duro fue el que le dio Gareth Southgate, borrándolo de la lista de la Euro 2024. Ahora, cuando todo iba sobre ruedas, una lesión le ha bajado la persiana.

Grealish celebra la Champions del City / 'X'

Por descubrir queda si el Everton se animará a abonar su elevada cláusula de compra en verano. Algo que no se puede descartar del todo, ya que Grealish tardó bien poco en ejercer como líder del equipo, dentro y fuera del terreno de juego. Pero el problema es que la lesión lo ha frenado en un momento clave para él.

Sin Mundial... ¿Y de vuelta al City?

Dejando el Mundial a un lado, los ‘toffees’ tendrán que hacer un esfuerzo mayúsculo a final de curso para quedárselo en propiedad. El Manchester City estableció una opción de compra de 57,2 millones de euros, una cifra elevada, pero que el Everton podía llegar a plantearse ejecutar.

Noticias relacionadas

Grealish estaba feliz en el Everton / Jon Super

Sin poder participar en el segundo tramo de la temporada y con el interrogante que genera su recuperación, las opciones que estudiaba el club inglés para ficharlo podrían verse seriamente afectadas. Un final de curso muy triste para un Grealish que parece gafado.