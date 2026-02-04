¿Cuándo es la final de la Carabao Cup 2026? Fecha y equipos clasificados

La Carabao Cup se prepara para su esperado colofón final. Una vez se cierre el telón de las semifinales este miércoles 4 de febrero, ya se conocerá la identidad de los dos equipos que pugnarán por el título.

El primer equipo en certificar su presencia en la gran final fue el Arsenal, que hizo valer el ventajoso resultado cosechado en la ida para apear de la competición al Chelsea. A los 'gunners' les bastaba con empatar para sellar el primer billete, pero Kai Havertz terminó apuntándose el tanto de la tranquilidad para cerrar el marcador global con un claro 4-2.

El segundo finalista saldrá de la eliminatoria entre Manchester City y Newcastle que, con 45 minutos todavía por delante, se inclina claramente a favor del lado 'skyblue'. El contundente 3-0 con el que los de Pep Guardiola se marchan al descanso, sumado al 0-2 de la ida, parece sellar de antemano el destino de las urracas.

Marmoush celebra su primer gol contra el Newcastle en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup / AP

¿Cuándo se juega la final de la Carabao Cup?

La final de la Carabao Cup, que enfrentará al Arsenal contra el ganador de la eliminatoria entre Manchester City y Newcastle, se celebrará el próximo domingo 22 de marzo.

El partido por el título se disputará en el icónico estadio de Wembley, escenario habitual de las competiciones coperas del fútbol inglés.