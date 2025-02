La surrealista historia de la Premier: "Jugué con un filete en el pie"

El exfutbolista galés James Collins protagonizó una extensa carrera en la que disputó más de 250 partidos en la Premier League y vistió los colores de varios equipos, entre ellos el Aston Villa, equipo en el que se formó como jugador. Un largo recorrido en el que el defensa cosechó muchas anécdotas, algunas de ellas bastante curiosas.

Sobre todo ello habló en el podcast de otro futbolista británico, el exdelantero Peter Crouch. Entre las historias que el galés desgranó, destaca una, por curiosa, y es que desveló que jugó un partido con un filete dentro de su bota.

"No me van a creer, pero les aseguro al 100% que esto ocurrió", arranco diciendo el jugador. "Cuando estaba en el Aston Villa, me fracturé el pie, el viernes antes de un partido", desarrolló el jugador reconociendo además que, "como soy uno de esos jugadores que siempre quiere jugar, dije que estaba bien". La solución al problema, desde luego no fue la más ortodoxa."El médico me dijo "pensarás que estoy loco", pero que íbamos a coger un poco de film transparente y poner un trozo de filete sobre mi pie para aliviar la presión del hueso roto. Así que jugué un partido de liga con un solomillo en en el empeine", explicó en su charla en 'That Peter Crouch Podcast'.

Resultado negativo

Al respecto matizó que "no podía ser un filete entero", ya que "ni siquiera podía ponerme la bota". "Probablemente jugar con ese gran trozo de carne hatado con film a mi pie lo fastidió todo", confesó.

Como el propio exjugador reconoció, el experimento no fue efectivo en cuanto a su lesión se refiere aunque sí como una posible alternativa. "Ningun cambio en los niveles de dolor. "¡Pero el filete casi se cocina en el medio tiempo, gracias a lo que sudé!" ¡Bon appétit!", bromeó.