Fiestero Grealish: lesionado para jugar, apto para salir de fiesta

El Manchester City goleó este sábado al Newcastle en los días previos a enfrentarse al Real Madrid en la vuelta del play-off de la Champions League. El conjunto de Pep Guardiola pasó el rodillo por encima de los 'magpies' en un partido en el que no estuvo disponible un Jack Grealish que ha desatado otra nueva polémica tras ser visto de fiesta horas antes.

Grealish, en una temporada para olvidar, fue titular el martes ante el Real Madrid tras enlazar varias suplencias consecutivas y disputar muy pocos minutos en este 2025. No obstante, Guardiola le dio la oportunidad de demostrar que puede ser aquel futbolista que deslumbró en el pasado. Pero el golpe llegó en el minuto 30. Grealish tuvo que ser sustituido por Phil Foden tras lesionarse.

Con el objetivo de recuperarse a tiempo y tratar de llegar a la vuelta del play-off de la Champions, Grealish se quedó fuera de la convocatoria del partido de este sábado ante el Newcastle. El City, con hat-trick de Marmoush, superó a los de Eddie Howe para recuperar su plaza de Liga de Campeones en la Premier League. Pero la polémica se desató antes del encuentro en el Etihad Stadium.

Cazado de fiesta

Según el 'DailyMail', Jack Grealish fue visto saliendo del Chiltern Firehouse de Marylebone (Londres), un lugar de moda entre las celebridades, acompañado por una mujer. El extremo del City se quedó fuera de la convocatoria ante el Newcastle tan solo "dos días después de haber sido cazado a altas horas de la madrugada" en el centro de Londres, donde se enfrentó a la gran cantidad de fotógrafos que le preguntaban por su acompañante.

Pese a poder salir tranquilamente de fiesta, en lo deportivo el futbolista inglés sigue lesionado, por lo que no parece la mejor forma de recuperarse de las molestias sufridas ante el Real Madrid. No es la primera vez que Grealish es cazado en mal estado. De hecho, es bien conocida su fama de fiestero, que no ayuda en una temporada en la que está muy lejos de su mejor nivel.