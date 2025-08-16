La fiesta de Reijnders recupera al mejor City

Era la fiesta de Tijjani Reijnders en Wolverhampton y el Manchester City acudió encantado a ella. En un partido colosal del flamante fichaje neerlandés, que demostró en tiempo récord sus aptitudes a todo el campeonato inglés, el conjunto de Guardiola completó un debut inmejorable en Molineux para presentar su candidatura al título tras una temporada para el olvido (0-4).

Era un once peculiar el que presentaba Guardiola con una mezcla de titulares con suplentes en todas las líneas. Eso no amedrentó a los mancunianos, que salieron a morder arriba desde el pitido inicial recuperando su seña de identidad en el debut liguero. Con Bernardo Silva a los mandos y un Oscar Bobb extremadamente inspirado, el City no tardó en encerrar a sus rivales y el primero no tardó en caer.

Reijdners lidera al mejor City

La fiesta del City en Molineux empezó y acabó en las botas de Tijjani Reijnders. Llegada la media hora de juego, el neerlandés se sacó de la chistera una serie de regates en el centro del campo para dejar solo a Rico Lewis, que asistió a Haaland para que el noruego hiciese su típico gol y abriese el marcador (0-1). Apenas unos minutos después, un contragolpe conducido por Oscar Bobb acabó en dominios nuevamente de Reijnders, que con una definición escandalosa de primeras sentenció un partido que no iba a tener mucha más historia (0-2).

Tras un tímido amago de reacción de los Wolves tras el paso por los vestuarios llegó el tercero de los de Guardiola; Reijdners, que volvía a ser letal al espacio, asistía a Haaland para que el ariete hiciese su doblete personal con un remate de primeras (0-3). Cherki, que entró en los instantes finales, completó la goleada con otro golazo para el City, esta vez con un preciso disparo desde fuera del área (0-4). Debut y victoria de los mancunianos de la mano de un Reijnders colosal que deslumbra a la Premier nada más empezar.