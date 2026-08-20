Así fichó el Manchester City a Ryan Cherki: "¡Deberías haber marcado tres goles y no solo uno!"

El Manchester City se encuentra en una etapa de cambios tras la salida de Pep Guardiola, una década después de su llegada al conjunto mancuniano. Sin embargo, el lanzamiento del documental 'A beautiful obsession' de Amazon Prime, producido para mostrar el lado más íntimo del técnico de Santpedor, desvela los entresijos de los últimos tiempos del catalán como 'skyblue', antes de decidir salir por motivos tanto profesionales como personales.

En el pasado mercado de verano, último en el que Guardiola estuvo al frente del banquillo del Manchester City, el equipo de la Premier League incorporó a Rayan Cherki a cambio de algo más de 40 millones de euros. Ahora, gracias al largometraje, se han desvelado los detalles de cómo se cerró la operación, así como la conversación con la cúpula del City por teléfono en la que el internacional con Francia habló con su próximo entrenador.

"Podría encajar en el perfil de De Bruyne en dos años"

En uno de los vídeos se ve una conversación entre Hugo Viana, director deportivo en aquel entonces junto a Txiki Begiristain antes de la salida del vasco, y otros trabajadores del club. En dicha charla, los analistas explican que, reduciendo 43 métricas a solo siete, mediante las cuales podían determinar a los jugadores más parecidos al mejor momento de Kevin De Bruyne, el nombre de Rayan Cherki apareció entre los candidatos.

En ese momento, Hugo Viana destacó un nombre: "Entonces tenemos a Cherki, podría encajar en el perfil de De Bruyne en dos años". Sin embargo, uno de los analistas le replicó que tenían dudas con su mentalidad y carácter.

Rayan Cherki y Pep Guardiola bromean tras una victoria del Manchester City / EFE

En declaraciones posteriores para el documental, Viana explica que, siendo honestos, las informaciones que tenían sobre Cherki en ese momento no eran tan positivas. Por su parte, en la charla posterior con la productora, Soriano, CEO de los 'cityzens', admite que "todos sabíamos sobre su calidad, pero existía la idea de que él era alguien... caótico".

Justo después, el documental muestra una conversación mediante audios entre el propio Soriano y el presidente de la institución, Khaldoon Al Mubarak. En ella, el CEO cuenta que "Txiki y Hugo han hablado con varios de los entrenadores que ha tenido y solo uno nos ha explicado algo negativo, pero de cuando Cherki era muy joven, por lo que están convencidos de que el tema de su mal carácter quizás es solo un mito".

Además, Soriano le explica que "Txiki y Hugo ya han tenido conversaciones con su agente, ha recibido el interés de otros clubes, pero el futbolista quiere hablar con Pep".

"La próxima temporada será mejor, te lo prometo" Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

En ese momento, el documental muestra esa conversación, ya que, tras el choque internacional entre España y Francia de la Nations League, Cherki mantuvo una conversación directa en una llamada telefónica con Pep, Soriano, Viana y Txiki. "¿Qué pasó contra España? Deberías haber marcado tres goles y no solo uno", le recrimina de broma el técnico, mientras el jugador ríe. Justo después, el exentrenador del FC Barcelona y Bayern de Múnich prometió a Cherki que "la próxima temporada será mejor", mientras que el galo muestra su admiración al confesarle que "eres el mejor entrenador del mundo para mí".

"Justo por eso quiero ficharte, por decir eso", bromea el catalán. "Ferran está gruñón porque tú juegas muy bien, pero por culpa de tu actuación ahora vamos a tener que pagar 10 millones más por ti. Vamos a volar en Ryanair en la clase económica", continuó satíricamente Pep antes de añadir un mensaje claro: "Espero verte pronto, paga Ferran, ¡paga por él!". Finalmente, el fichaje se terminó produciendo y dio tiempo a que Cherki y Guardiola coincidieran una temporada, en la que ganaron juntos las dos copas nacionales.