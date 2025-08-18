No fichar a Eze es un pecado capital: un 'cañón' que dispara millones

Eberechi Eze podría haber jugado su último partido como futbolista del Crystal Palace. El golazo de falta que no subió al marcador tras la decisión inexplicable del VAR en Stamford Bridge (0-0) podría haber sido su último servicio antes de cerrar un traspaso 'galáctico' que es cuestión de tiempo.

Y lo cierto es que el club que esté en disposición de ficharle debe ir con todo. No existen demasiados futbolistas con el talento de Eze en la Premier League, y es uno de los centrocampistas con mayor peso ofensivo de la competición. Sin duda, uno de los top fuera del 'Big Six'. Arsenal y Tottenham han llamado a su puerta este verano, pero por el momento no se ha movido de casa en Londres.

A principios de esta semana, Fabrizio Romano avanzaba que el acuerdo personal entre Eze y el Tottenham estaba cerrado, a la espera de la cifra del traspaso acordada entre ambos clubes. Pese a que el valor de mercado del jugador es de 55 millones (según 'Transfermarkt'), el conjunto de Thomas Frank estaría dispuesto a ofrecer cerca de 60 millones de libras (casi 70 millones de euros). El jugador parece decidido a elegir a los 'Spurs', pero en el Palace estarían pendientes de firmar a su sustituto, que podría ser o bien El Khannouss (Leicester) o Tzolis (Brujas).

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Chelsea 0-1 Crystal Palace | Eberechi Eze



EBERECHI EZE OPENS THE SCORING FOR CRYSTAL PALACE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A FREE KICK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/r2eQUp7NVP — Sportify360 (@Sportify360_) August 17, 2025

¿UNA DESPEDIDA?

Por cierto, hay que reconocerle a Eze el ejemplo de profesionalidad. Una odiosa comparación con Isak entre dos jugadores que quieren dejar su club. Uno de se declara en rebeldía y el otro responde con un golazo (anulado) y una gran actuación para ayudar a su equipo.Tras el final del encuentro en Stamford Bridge, Eberechi Eze se dirigió a los aficionados del Crystal Palace situados en la grada visitante y agradeció su apoyo con un gesto que algunos han interpretado como un posible adiós. Sin embargo, Oliver Glasner no mostró ninguna señal de asumir su marcha, ni con él ni con Marc Guéhi, otro de los que podría abandonar el club antes del cierre de mercado.

Was this goodbye? 🙏



Eberechi Eze shows his appreciation to Crystal Palace fans at full-time ❤ pic.twitter.com/AMZ6Lk7hQ5 — BBC Sport (@BBCSport) August 17, 2025

"(Eze) ha entrenado toda la semana y es jugador del Crystal Palace, no había ningún motivo para que no jugara. Debería haber marcado un gol hoy, pero lo marcó y se lo anularon. Mañana vendrá al campo de entrenamiento, el martes libre, el miércoles volvemos y espero que vuelva a jugar con nosotros contra el Fredrikstad en Conference League", afirmó el técnico del Palace.