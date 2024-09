Fichajes fallidos, gestión desastrosa: las claves de la crisis del United

“Porque estás que te vas, y te vas y te vas, y no te has ido”. La voz de José Alfredo Jiménez en aquella mítica ranchera marca la amenaza constante de un adiós que nunca se llega a producir. Un poco a lo Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United, una vez más señalado por múltiples dedos de la afición ‘red devil’ como el principal responsable de otra debacle, la que propició el Liverpool con un 0-3 en Old Trafford que les dejó en la 14ª posición de la Premier League.

EL TÉCNICO, DESAFIANTE

No es una situación nueva para el técnico neerlandés. Ni perder contra el Liverpool, ante el que ya cayó 7-0 hace apenas un año, ni ser constantemente asediado por la idea de un despido, misma que le ronda casi desde que firmó como técnico del United en verano de 2022. Él, sin embargo, se defiende, tal como lo hizo tras caer estrepitosamente contra los de Arne Slot. “Creo que ganamos, después del City, la mayor cantidad de trofeos en el fútbol inglés, así que lo siento por ti”, comentó increpando a un comunicador que cuestionaba sus métodos.

DINERO PERDIDO

Cierto es que Ten Hag suma dos títulos con los mancunianos, uno como campeón de FA Cup y otro levantando la Copa de la Liga, pero no es nada digno de un club acostumbrado a pelear por llegar a cotas más altas. Menos después del enorme gasto en fichajes, una de las razones de la crisis interminable en los últimos años. El curso anterior se dejaron casi 200 millones de euros en Hojlund, Mount y Onana, todo para terminar en la octava posición de la Premier.

CASEMIRO, DESAPARECIDO

Y estos llegaban tras la debacle de los dos más caros del curso anterior, Antony y Casemiro, el primero aún sin explotar a pesar de los 95 ‘kilos’ que pagaron por él, y el segundo llegando respaldado por el nombre que se hizo en Madrid y que, lentamente, se ha diluido a su peor versión, siendo incluso señalado por Ten Hag al cambiarle en la media parte de la hecatombe contra los ‘reds’.

LENY YORO, LESIONADO

Para la actual campaña también se hizo una inversión fuerte, aunque de poco y nada ha servido en este inicio de curso. Leny Yoro lesionado, Zirkzee marcando solo un gol o De Ligt sin dar aún la solidez esperada, todo factores que vuelven a poner en entredicho la gestión de Ten Hag, amenazado, una vez más, con ser eyectado del banquillo.