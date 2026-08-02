Otro fichaje para Xabi Alonso, cortesía de BlueCo

El Chelsea ha confirmado un secreto a voces: Valentín Barco es nuevo jugador ‘blue’. El futbolista argentino sigue el camino de varios jugadores en los últimos años y abandona el Estrasburgo para firmar con el conjunto londinense, en este caso hasta 2033, convirtiéndose en una nueva pieza para el proyecto liderado por Xabi Alonso.

Barco, de 22 años, llegará a Stamford Bridge después de completar una sobresaliente temporada en Francia. Su evolución en el Estrasburgo le permitió consolidarse como un jugador polivalente, capaz de actuar tanto en el lateral izquierdo como en posiciones más adelantadas del centro del campo, donde ha mostrado su mejor nivel. Ese rendimiento le llevó incluso a formar parte de una convocatoria de la selección argentina de Lionel Scaloni. Durante la última temporada, disputó 43 encuentros entre todas las competiciones y participó directamente en 12 goles.

De este modo, el argentino volverá a la Premier League tras aterrizar en Europa de la mano del Brighton, después de destacar en Boca Juniors. Sin embargo, no consiguió asentarse en su primera experiencia en la competición inglesa. Tampoco lo hizo en el Sevilla, donde pasó sin pena ni gloria en calidad de cedido. Ahora afrontará un desafío mucho más exigente que, de nuevo, ha generado polémica.

El puente entre Estrasburgo y Chelsea

La operación vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación existente entre Chelsea y Estrasburgo, con ‘favores’ evidentes. Ambos clubes forman parte de BlueCo, el consorcio liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, que adquirió el equipo inglés en 2022 después de que Roman Abramovich se viera obligado a vender la entidad. Un año más tarde, el grupo entró en el accionariado del Estrasburgo y convirtió al club francés en una pieza estratégica de su proyecto deportivo.

Desde entonces, los movimientos entre Londres y Alsacia han sido constantes. El Estrasburgo ha servido como destino para jóvenes futbolistas pertenecientes al Chelsea que necesitaban minutos, adaptación al fútbol europeo o un entorno con menor presión competitiva. Andrey Santos, Djordje Petrovic, Caleb Wiley, Mamadou Sarr, Kendry Páez, Aarón Anselmino y Mike Penders son algunos de los jugadores que han formado parte de esa circulación de talento entre las dos entidades.

Valentín Barco encontró su sitio en el Estrasburgo / X

Barco, como pocos meses antes Emegha, representa el recorrido inverso. Después de desarrollarse y consolidarse en Francia, da el salto al primer equipo del Chelsea para competir en la Premier League. En el futuro también podrían llegar piezas ilusionantes como El Mourabet o Yassine, ambos marroquíes.

La contratación de Barco también responde a la política deportiva que el Chelsea ha aplicado desde la llegada de BlueCo. El club londinense continúa apostando por futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad para incrementar su valor deportivo y económico.

Su contrato hasta 2033 demuestra que el club piensa a largo plazo. Después de brillar en Francia, el argentino vuelve a Inglaterra con mayor experiencia y con el reto de demostrar que está preparado para triunfar en Stamford Bridge. Y con algo de polémica, claro. No se puede negar que, en este aspecto, el Chelsea juega con ventaja.