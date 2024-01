El 'fichaje' de Klopp para el final de temporada

Thiago Alcántara vive con una espina clavada. Desde que tomara la decisión hace algo más de tres años de cambiar de aires para asumir nuevos retos, hay un título que se le resiste. Y esta temporada, podría, por fin, tachar de su lista ese sueño que tanto ansía.

Y aunque una lesión de cadera le ha mantenido apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de abril, será el ‘fichaje’ estrella de Jürgen Klopp para el tramo final de temporada. Vivo en la FA Cup, en la EFL Cup y en la Europa League, el gran objetivo del Liverpool pasa por volver a levantar la Premier.

UNA CARRERA CON MUCHOS ALTIBAJOS

Desafortunadamente, el hispano brasileño ha tenido que lidiar con demasiadas lesiones en toda su carrera. Y que no le han permitido brillar como merece en más de una ocasión. Durante su etapa en el Barça, donde empezaría a ser importante de la mano de Pep Guardiola a partir de la temporada 2011/12, no estuvo muy lastrado por las lesiones. Únicamente tuvo ciertas molestias en la rodilla a principios de las campañas 08/09 y 12/13.

Sin embargo, su aterrizaje en Múnich sufriría ciertas ‘turbulencias’. Pudo debutar en la Bundesliga, pero sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis que no le dejaría volver a jugar hasta el mes de noviembre de aquel año. Pero la suerte no estaba de su lado esa temporada y en el mes de abril del 2014 se rompió el ligamento interno de la rodilla. Y no volvería a pisar el césped hasta un año después ante el Borussia Dortmund.

Su llegada a Anfield tampoco fue nada fácil. Estuvo contagiado por coronavirus en septiembre de 2020 y nada más recuperarse, una lesión de rodilla lo tuvo apartado hasta diciembre. Y ha ido teniendo pequeñas molestias que lo han ido frenando, pero no parado por completo.

UNA LARGA Y DURA RECUPERACIÓN

El pasado mes de febrero marcaría un antes y después en la carrera de Thiago. Unos problemas en el flexor de la cadera se acabarían convirtiendo en una lesión que lo mantendría alejado de los terrenos de juego sin una fecha aparente de vuelta.

Disputó sus últimos minutos en la victoria ante el West Ham en el mes de abril, y tras un largo y duro camino, al fin hay buenas noticias sobre su esperado regreso.

Thiago ha sufrido una larga y dura recuperación en su lesión de cadera / EFE

SPORT ha podido conocer que su vuelta está más cerca que nunca, y que se le espera para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Ya puede ejercitarse en el césped y podría empezar a entrar en el equipo en el último tercio de esta campaña. Reconoce que ha sido una lesión muy difícil de superar y de curar, y que ha derivado en algunas secuelas físicas. Sin embargo, ha tenido el apoyo del club y de Jürgen Klopp en todo momento, que le han recomendado visitar diferentes especialistas a lo largo del camino.

UN ‘MAGO’ EN EL PASE

De lo que nadie puede dudar es de su calidad. Thiago tiene un guante en su bota derecha, y es todo un espectáculo con el balón en los pies. Está más que capacitado para organizar el ataque del equipo, retrasando su posición en más de una ocasión para sacar la pelota ‘limpia’ desde atrás.

Y posee unas cualidades únicas para romper presiones adelantadas con tan solo un control orientado, un giro o con un pase al primer toque.

Era el perfil que tanto ansiaba el Liverpool de Jürgen Klopp, acostumbrado a utilizar su zona de mediocampo como una zona de tránsito, y no de control. Y en los partidos que no lograba generar espacios para la aparición de sus atacantes, sufría demasiado para abrir el marcador.

Y es por ello que su regreso lo cambiaría todo. En sus tres temporadas en la Premier ha completado un total de 3831 pases, de los 4340 que ha intentado. Unas cifras que evidencian su fiabilidad y precisión en el pase.

SU RENOVACIÓN… EN EL AIRE

El centrocampista termina contrato el próximo mes de junio y su futuro está en el aire. Sin embargo, desde el entorno del jugador se transmite tranquilidad. De momento no ha habido principios de negociación entre club y jugador, que por ahora no escucha ofertas.

Cuenta con la total confianza de Jürgen Klopp / EFE

Todo dependerá de cómo se vea él físicamente, porque cuenta con toda la confianza del míster y del cuerpo técnico ‘red’. Competir en la Europa League le vendrá bien para sumar minutos y que pueda llegar rodado al tramo decisivo de la temporada.

UN SUEÑO FRUSTRADO

Thiago llegó a Anfield con un objetivo entre ceja y ceja: levantar el título de la Premier League. Un trofeo que, casi cuatro temporadas después, se sigue resistiendo a formar parte de su vitrina.

En su primera temporada en Inglaterra, el Liverpool quedó en tercer lugar (69p.), por detrás del United (74p.), y muy lejos de un City que acabó campeón (86p.). Y en la siguiente, en la 21-22, se quedó a las puertas de tocar la gloria, pero el City remontó ante el Aston Villa (3-2) y le ‘arrebató’ el título en la última jornada.

Y el año pasado acabó quinto con 67 puntos, y el Manchester City volvió a repetir por tercer año consecutivo con 89 puntos.

Pero este año el Liverpool es líder en solitario de una Premier que está más apretada que nunca, estando a dos puntos del Aston Villa, a cinco de City y Arsenal y a seis del Tottenham. ¿Ganará el Liverpool la Premier y podrá Thiago cumplir su sueño?