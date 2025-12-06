Festival del City para avisar al Madrid

"Ya están aquí", resuena en la cabeza de todos los jugadores y aficionados del Arsenal después de ver la exhibición del Manchester City en el Etihad Stadium ante el Sunderland (3-0) en un partido en el que los de Guardiola se gustaron mostrando toda su pólvora ofensiva.

Un triunfo revitalizador para la parroquia citizen, que se coloca a tan solo dos puntos de un Arsenal que con sus últimos resultados reabre de par en par la lucha por la Premier. Además, el City alcanza su mejor versión del curso justo antes de visitar el Bernabéu este próximo miércoles en un partido clave para ambos para buscar una plaza en el Top 8 de la Champions.

A Madrid llegaran los de Guardiola con la confianza por las nubes y con la mejor versión de algunos de sus jugadores clave, como Foden, que volvió a marcar, Bernardo Silvo o Cherki, que hizo un auténtico recital de jugadas talentosas culminadas con una asistencia de rabona que postula a ser una de las mejores del año.

También de su línea defensiva, con Donnarumma haciendo varias intervenciones de mérito para mantener la portería a cero y de Rúben Dias y Gvardiol, autores de los dos primeros goles.

El portugués fue quien abrió el marcador con un zapatazo de larga distancia que se coló por la escuadra después de rebotar en la cabeza de un rival. Pocos minutos más tarde, Gvardiol amplió distancias con un buen cabezazo a la salida de un córner.

UN MAGO LLAMADO CHERKI

Pero sin duda, el gran protagonista del partido fue Ryan Cherki, que sacó a relucir toda su magia con varias jugadas que quedaran en los vídeos de la temporada a buen seguro. Primero, dejando sentados a varios rivales con croquetas dentro del área en una jugada que acabó con Mukiele salvando sobre la línea de gol el remate final de Haaland. Y después, con la mencionada asistencia a Foden.

Tanto el inglés, como el extremo francés, como también Doku, menos activo esta vez, llegan a todo ritmo ante una defensa del Madrid en las horas más bajas de la temporada. La mejoría del City es clara y manifiesta antes del primer gran reto del año, el más que conocido Real Madrid.