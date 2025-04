Feroz defensa de Bernardo a sus compañeros del City: "¡Denme nombres!"

El Manchester City se aferra a la FA Cup como a un clavo ardiendo tras una temporada bastante aciaga. Quintos en la Premier League y eliminados de la Champions, el equipo de Pep Guardiola está en las semifinales del torneo copero tras vencer al Bournemouth y apunta a ello como una salvación de la triste campaña que han protagonizado este curso.

El rendimiento de sus figuras no ha sido el esperado: Kevin de Bruyne no es el que era, el regreso de Gündogan no ha sido el mejor... y más de lo mismo con Bernardo Silva. El portugués, justamente, ha sido protagonista en Inglaterra por estos días.

Cansado de las críticas de los periodistas, el portugués cargó contra los que "no entienden nada de fútbol" y que han sido muy frontales en sus opiniones contra el equipo de Guardiola esta temporada.

MOLESTO POR LOS COMENTARIOS

El jugador de 30 años dijo que él y sus compañeros dejarían huella en la cancha llevando al City de nuevo a la cima del juego después de una temporada decepcionante, pero su respuesta combativa a las preguntas sobre el perfil de edad del equipo mostró la profundidad del sentimiento dentro del vestuario.

Tras la victoria ante el Bournemouth, Bernardo fue consultado sobre su opinión sobre los que pensaban que el mediocampo 'citizen' se había envejecido con jugadores de 30 años en adelante como él, De Bruyne, Gündogan o Kovacic.

El internacional portugués quiso saber qué jugadores estaban siendo descartados y dijo a los periodistas: "Díganme, ¿qué jugadores? Denme nombres", antes de lanzar una defensa de un grupo que lo ha ganado todo en el Etihad. "Tengo 30 años, Kovacic también. No te refieres a jugadores de 36", dijo. "¿Así que tenemos seis o cuatro meses malos y, de repente, nos sentimos viejos, no somos lo suficientemente buenos? En las últimas ocho temporadas, hemos ganado seis Premier Leagues y, tras cuatro meses malos, ¿estamos viejos? Esos son los que no entienden el fútbol, nunca lo han jugado y probablemente no entienden nada de fútbol", expresó enfadado.