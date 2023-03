Ferguson y Wenger, al Hall of Fame de la Premier League

Recibirán un medallón con su nombre y el año de su incorporación. Además, cada uno podrá hacer una donación de £10.000 a una organización benéfica de su elección Ser incorporado al Salón de la Fama de la Premier League es el máximo honor individual que concede la Liga inglesa

Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger han sido incluidos en el Salón de la Fama de la Premier League. En mayo de este año se celebrará un acto en el que se les rendirá homenaje a los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Premier League, que recibirán un medallón con su nombre y el año de su incorporación. Además, cada uno podrá hacer una donación de £10.000 a una organización benéfica de su elección.

Ser incorporado al Salón de la Fama de la Premier League es el máximo honor individual que concede la liga, ya que reconoce a los deportistas que tengan un excepcional historial de éxitos y hayan hecho una contribución significativa al campeonato desde su creación allá por 1992”.

Sir Alex Ferguson, de 81 años fue distinguido por sus sorprendentes logros como entrenador de Manchester United, donde ganó 528 partidos de 810 bajo el marco del campeonato local. En sus casi tres décadas como técnico del club, Sir Alex obtuvo 13 títulos de Premier League, pero también fue reconocido a nivel individual debido a su notable efectividad, quedándose con el premio al mejor entrenador de la temporada (11) y del mes (27).

Tras su inclusión en el Salón de la Fama de la Premier League, el exentrenador no dudó en compartir su emoción: “Es un honor recibir un reconocimiento como este. Sin embargo, no se trata solo de mí como persona, sino del trabajo del club y del vínculo que mantuvimos durante tantos años, así que también estoy orgulloso por la institución, el cuerpo técnico y mis jugadores. Mi trabajo era hacer felices a los hinchas. La historia del club y mis propias expectativas fueron las cosas que más me impulsaron, y luego tuve que tratar de desarrollar a mis jugadores con las mismas expectativas para asegurarme de alcanzarlas”, agregó.

Se refirió también a Wenger: “Creo que Arsène es un candidato muy digno, porque transformó a su equipo fantásticamente. El Arsenal se convirtió en un equipo difícil de enfrentar, porque los dos queríamos ganar, y eso nos motivó todavía más. Empezamos a juntarnos a cenar en un pequeño restaurante suizo después de su retiro. Es un hombre muy interesante y disfruto de su compañía, ¡pero mi trabajo sigue siendo elegir el vino!”, concluyó entre sonrisas.

Wenger, que también fue incluido en el Salón de la Fama de la Premier League, declaró: “Compartir esto con Sir Alex es un gran honor para mí. Somos como dos boxeadores, porque luchamos como locos y llegamos juntos hasta el final. Al final, te respetas y esta será una gran oportunidad de reunirme con él, compartir una buena botella de vino y recuerdos de nuestras viejas batallas”, añadió el exentrenador de Arsenal.