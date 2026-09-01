El fenómeno Malick Yalcouyé: el 'viejoven' de 20 años que irrumpe en la Premier League

Malick Yalcouyé, nacido el 18 de noviembre de 2005 en Bandiagara (Mali) y formado futbolísticamente en Costa de Marfil, ha irrumpido con fuerza en la Premier League. Su debut con el Brighton & Hove Albion incluyó un gol ante el Chelsea, un impacto inmediato que confirma la proyección de un jugador que ya ha recorrido media Europa antes de cumplir los 21 años.

El centrocampista pasó por la academia del ASEC Mimosas, una de las grandes fábricas de talento africano, antes de que el IFK Göteborg lo fichara en 2024. Allí apenas necesitó unos partidos para demostrar que su físico, su despliegue y su lectura táctica lo situaban en una categoría superior. Las comparaciones con N’Golo Kanté comenzaron a multiplicarse.

Europa descubre a un centrocampista diferente

El Brighton lo incorporó en julio de 2024 y lo blindó con un contrato hasta 2029. Para acelerar su crecimiento, el club optó por dos cesiones estratégicas: primero al Sturm Graz, donde disputó 26 partidos, marcó cuatro goles y se proclamó campeón de la Bundesliga austríaca; después al Swansea City, con 33 encuentros en la Championship.

Su regreso al Brighton coincidió con el momento en que el club decidió darle la oportunidad en la élite. Yalcouyé respondió con personalidad, físico y una madurez impropia de su edad.

El fenómeno viral del 'viejoven'

Más allá del fútbol, Yalcouyé se ha convertido en tendencia global por su apariencia física. Su alopecia crónica, su barba y unas facciones marcadas han alimentado bromas, memes y comentarios incrédulos sobre su edad real.

La etiqueta de 'viejoven' se ha extendido por redes sociales y ha eclipsado en ocasiones su rendimiento deportivo.

El jugador ha reconocido que los comentarios le afectan, especialmente cuando la conversación deja de centrarse en su juego. Aun así, intenta que el ruido exterior no condicione su carrera y mantiene un perfil profesional y reservado.

La FIFA aplica pruebas de edad en categorías inferiores mediante resonancias magnéticas de muñeca, con una fiabilidad cercana al 99%. Estos controles hacen prácticamente imposible que un jugador pueda falsear su edad, un dato que refuerza la autenticidad de los 20 años de Yalcouyé.