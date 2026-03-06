La Federación inglesa investiga al Dibu Martínez por promocionar una casa de apuestas en Argentina

El portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, podría enfrentarse a una sanción de la Football Association (FA) después de aparecer en campañas promocionales de una casa de apuestas en Argentina. Según adelantó el medio inglés 'The Athletic', la federación inglesa está al tanto del caso y está estudiando si el guardameta del Villa ha vulnerado la normativa que regula la relación entre futbolistas profesionales y las apuestas deportivas.

El 'Dibu' figura, desde junio de 2024, como embajador de 'bplay', una plataforma de casino y apuestas deportivas online fundada en 2020 y actualmente regulada en Argentina. La marca ha utilizado la imagen del arquero argentino en varias campañas publicitarias en el último año y medio, en las que Martínez aparece como rostro principal de la compañía tanto en su página web como en redes sociales.

Una de las acciones más recientes de la empresa, lanzada en octubre de 2025, incluyó un anuncio en el que el 'Dibu' apareció con su hermano Alejandro Martínez, piloto profesional de automovilismo. En la pieza promocional ambos intercambiaban sus uniformes, una idea que, según explicó la propia marca, buscaba reflejar cómo "el deporte puede unir incluso a quienes recorren caminos diferentes".

El portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, podría ser sancionado por promocionar apuestas. / The Athletic | Football

La normativa de la FA es clara

El problema radica en la normativa de la FA, que establece que los futbolistas profesionales en Inglaterra no pueden promover ni respaldar personalmente actividades de apuestas en las que ellos mismos tengan prohibido participar: "Un participante individual, actuando a título personal, no podrá anunciar ni promover ninguna actividad de apuestas que le esté prohibida por las Reglas E8.1, E8.2 o E8.4". Las reglas también impiden a los jugadores apostar en competiciones en las que estén involucrados o sobre las que puedan ejercer influencia. En el caso de 'bplay', la plataforma ofrece cuotas para torneos como la Premier League, la FA Cup o la Europa League, competiciones en las que el Aston Villa ha participado esta temporada.

Por el momento no se ha confirmado la apertura formal de un procedimiento disciplinario, aunque la FA reconoció que tiene conocimiento de la situación. Ni el Aston Villa, ni los representantes del guardameta argentino, ni la propia empresa de apuestas se han pronunciado al respecto.

Existen precedentes similares

No sería la primera vez que un futbolista de la Premier League recibe una sanción por un caso similar. En 2019, el defensor colombiano Yerry Mina fue multado con 10.000 libras (12.000 euros) tras protagonizar un anuncio televisivo en su país para la casa de apuestas 'Betjuego' cuando militaba en el Everton. Además, en 2023, Ivan Toney fue sancionado con una multa de 50.000 libras (58.000 euros) y ocho meses sin poder jugar por delitos relacionados con las apuestas. A raíz de aquello, la FA reforzó la formación de los jugadores sobre las reglas de apuestas.

El caso también vuelve a poner de relieve una de las contradicciones habituales en el fútbol inglés. Aunque los jugadores tienen limitaciones estrictas para promocionar apuestas de forma individual, los clubes han mantenido durante años acuerdos comerciales con este tipo de compañías. De hecho, el actual patrocinador principal del Aston Villa es la plataforma 'Betano', aunque la Premier League ya ha aprobado una normativa para eliminar este tipo de publicidad en la parte frontal de las camisetas a partir de la temporada 2026-27.