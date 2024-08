Fecha límite del City a Guardiola

La especulación que gira entorno al futuro de Pep Guardiola parece no tener fin. Aunque lo tendrá cuando él mismo comunique su próximo paso como entrenador. Ligado por contrato al Manchester City hasta 2025, son varios los que opinan que su etapa como 'cityzen' llega a su fin y que su próximo reto profesional pasa por dirigir el banquillo de la selección inglesa.

Pues el pasado mes de marzo 'Daily Mail' soltaba la bomba y afirmaba que el de Santpedor dejaría el Manchester City en verano de 2025, no ampliando así su vinculación con el club al que llegó en la temporada 2016/17 y ganado todos los títulos posibles: Premier League (6), Champions League (1), FA Cup (2), Carabao Cup (4), Supercopa de Europa (1), Community Shield (2) y Mundial de Clubes (1).

Los jugadores del Manchester City celebran su triunfo en la Premier League 23/24 / EFE

¿NECESITA UNA NUEVA MOTIVACIÓN?

Por ello, se podría llegar a la conclusión de que Pep anda algo falto de motivación o de curiosidad por afrontar un camino nuevo, como es el del fútbol de selecciones. "La motivación para ganar otro título de la Premier League no está ahí. Para mí, no está ahí... Será en el último mes", soltaba el sábado en rueda de prensa.

Pep Guardiola durante el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester City en Londres. / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Unas palabras que, viniendo de Pep, no pueden tomarse al pie de la letra. Su ironía forma parte de su figura como técnico. Si no piensen en otros ejemplos, como cuando dijo que "Rodri va a descansar el miércoles [vuelta de Champions vs Madrid]. ¿Me crees?", bromeando después de que no jugara ante el Luton.

Eso sí, expresó con efusividad que "no puedo estar más orgulloso de entrenar a estos chicos" tras la victoria en Stamford Bridge, iniciando una nueva defensa del título a las mil maravillas. Y halagó a todos y cada uno de sus pupilos, con especial fuerza al debutante Savinho y canterano Rico Lewis.

UN FUTURO INCIERTO

De acuerdo con los rumores que sonaron hace unos meses, explica 'Sky Sports' que los directivos del Manchester City precisan la decisión de Pep Guardiola antes de Navidad. Como es lógico, el club quiere tener guardadas sus espaldas en caso de que el técnico pusiera punto final a su estancia en Mánchester. Así de primeras, la prensa inglesa sondeaba a Míchel, Julian Nagelsmann, Xabi Alonso o Roberto De Zerbi - flamante nuevo entrenador del Marsella-.

Guardiola, eufórico tras la victoria en Stamford Bridge / @ManCity

Se agarran, sobre todo, a unas declaraciones suyas la pasada temporada que dejaron entrever que la opción de abandonar el barco 'skyblue' podría ser real. "La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme", desveló tras ganar su cuarta Premier League consecutiva. "Ya hablé con el club y le dije que por ahora quiero quedarme. Estaré aquí la próxima temporada, luego hablaremos, pero llevo ocho o nueve años aquí… Veremos", añadió.

De todas formas, si Pep llegara a un nuevo acuerdo para ampliar su contrato, sabe la entidad 'cityzen' que solo "retrasaría lo inevitable". Son conscientes de que la 'era Guardiola' puede estar llegando a su fin. Y también son realistas: no pueden retenerle para siempre. Por ello llevan desde, aproximadamente, 2019 monitorizando su reemplazo.

PEP NO LO DESMIENTE

El adiós de Gareth Southgate le abre una puerta que lleva varios años presente en su carrera. El seleccionador estaba ante una oportunidad única, y es que tenía toda la artellería habida y por haber para ganar la Eurocopa. Sin embargo, entre los descartes en su prelista y lista, su insuficiente gestión de la plantilla y nulo estilo de juego que planteó le privaron del éxito. Se pegó un tiro al pie, pese a que alcanzó la final. De milagro en milagro, claro.

Gareth Southgate, tras perder la final de la Eurocopa / Agencias

Por ahora, Lee Carley - que estuvo el domingo en Stamford Bridge - tomó el puesto de forma interina. Y Guardiola, a quien se le preguntó sobre la posibilidad de reemplazar a Southgate, no negó nada. "Tengo que decidir qué quiero hacer con mi vida", afirmó a principios de agosto. “Si quiero seguir aquí, tomarme un descanso, entrenar a las selecciones o no, hay muchas cosas”, continuó.

Pase lo que pase, en Inglaterra quieren que Pep Guardiola asuma el mando de los 'Three Lions'. Integrado por completo en el país y su cultura, y su atractivo estilo de juego aportarían un gran cambio en el equipo. Si hay alguien capaz de conducir a la selección inglesa hacia el segundo Mundial de su historia es Pep Guardiola. ¿Se hará realidad el sueño de muchos ingleses/as?