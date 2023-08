Fábregas: "El objetivo es entrenar en la Premier League"

El exfutbolista del Barça, entre otros, ahora dirige a las categorías inferiores del club italiano Como Fabregas, exinternacional con España y ex de Arsenal y Chelsea, se retiró hace dos meses

Cesc Fábregas, que ahora dirige a las categorías inferiores del club italiano Como, aseguró que su objetivo es entrenar en la Premier League y que solo el tiempo dirá si está hecho para ello.

El que fuera centrocampista de la selección español, del Barcelona, el Arsenal y el Chelsea, se retiró hace dos meses, tras un tiempo en el Como, club en el que ahora trabajo.

"De lo que estoy más feliz es de que en las últimas temporadas estaba perdiendo la motivación por las lesiones. Estaba preocupado por cómo me sentía, pero desde que he empezado a entrenar, la motivación ha vuelto. He vuelto a sentir algo que creo que había perdido. Algo que no había sentido en mucho tiempo", dijo Fábregas en una entrevista con Sky Sports.

"La Premier League es el objetivo", dijo el español al ser preguntado sobre la posibilidad de entrenar en el fútbol inglés en el futuro. "Es el sueño más grande que un entrenador puede tener, pero tenemos que seguir mejorando. ¿Seré capaz de ello? Solo el tiempo lo dirá. Yo creo mucho en mi metodología y cada día aprendo algo nuevo. Las expectativas están ahí, pero hay que saber manejarlas".

"Quiero disfrutar del viaje, disfrutar del momento. Hay etapas para todo y yo estoy en las primeras etapas, en las que estoy aprendiendo. Sé que soy muy joven, pero sé lo que quiero hacer", añadió Fábregas.