Fabio Carvalho amarga al Chelsea

Un gol en el minuto 93 de Fabio Carvalho, que remató en el segundo palo tras un saque de banda a la desesperada, premió el empuje del Brentford y frustró al Chelsea, que se vio vencedor tras remontar en la segunda parte el gol inicial de Kevin Schade (2-2)

El tanto, en el último suspiro, amargó al conjunto de Enzo Maresca que sufrió para reconducir un partido que se le puso cuesta arriba, que tuvo ganado y que se le escapó, igual que el liderato, por un fallo defensivo en una acción parada. El empate dejó sin valor la aportación de Cole Palmer, que salió en la segunda parte para cambiar el ritmo del choque y dar aire a un Chelsea, hasta ese momento, desconocido y en manos de su rival. El astro inglés tiró de repertorio y dio un giro al encuentro. Pero al final el triunfo se escapó.

El cuarto derbi londinense del conjunto de Enzo Maresca, ante un rival menor según los números del arranque de curso, en las profundidades de la clasificación y con solo un triunfo (ante el Aston Villa) al llegar a esta cuarta jornada, supuso un trabajo arduo para los blues que fueron de menos a más espabilados por el gol de Kevin Schade en la primera parte.

El Chelsea, que afrontó el duelo con un once poco reconocible y con la cita con el Bayern Múnich en el horizonte, estuvo sometido muchos minutos por el devenir de un encuentro sin dueño, que quiso dominar y que no tuvo en la mano hasta la entrada de Palmer. El Brentford mantuvo el tipo, con las ideas muy claras. El conjunto de Keith Andrews aprovechó los espacios que dejó el conjunto visitante para amenazar en el momento menos pensado a Robert Sánchez.

Cada vez que enfilaba el área el ataque local era una seria amenaza para el conjunto de Enzo Maresca que dejó fuera de su once a Marc Cucurella, Alejandro Garnacho, que debutó en el tramo final, a Malo Gusto, Reece James o Cole Palmer. Ganaron protagonismo después.

Kevin Schade fue un dolor de muelas para los campeones del mundo que se salvaron por dos veces a los siete minutos. Fue una advertencia en un partido sin apenas ocasiones que se agitó a la media hora, cuando en una rápida transición, en un pase largo, preciso y al espacio del veterano Jordan Henderson fue recogido por Schade que cruzó su disparo, raso, y superó a Robert Sánchez.

No había tirado entre los tres palos el Chelsea hasta el borde del descanso. Fue Enzo Fernández el que tiró de orgullo y de su equipo. Pudo marcar pero su tiro lo desvió Michael Kayode y luego envió un saque de esquina al palo.

No esperó Maresca y en el intermedio recurrió de una tacada a Marc Cucurella, Reece James y Tyrique George. Dio un paso al frente pero también corrió más riesgos. Trevoh Chalobah frenó un contraataque local que pudo acabar mal para los blues que empezaron a apretar.

Tyrique George puso a prueba a Caoimhin Kelleher que salvó el empate justo antes de que en el 56, Palmer saltara al campo y lo cambiara todo. Impuso el ritmo al partido. Le bastaron cinco minutos para marcar y establecer el empate, en un balón al área de Enzo Fernández que bajó, de cabeza Joao Pedro hacia el astro inglés que no perdonó.

Cole Palmer tuvo el triunfo en el 74, en un remate en solitario cuando llegó desde atrás pero fue Kelleher el que emergió y sostuvo al equipo. Salió Alejandro Garnacho al campo, a un cuarto de hora del final, y una incursión suya por la izquierda terminó con un pase al área y un rechace que recogió Moises Caicedo que con un zapatazo batió a Kelleher.

Se vio ganador el Chelsea que no contó con el tanto del empate de Fabio Carvalho, en un saque de banda largo, que peinó Ajer y que recogió, en el segundo palo el portugués para batir a Robert Sánchez.