La FA, obligada a pagar más de un millón de euros por el 'caso Paquetá'

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) tendrá que pagar el 90% de los costes legales derivados del caso de Lucas Paquetá y las tarjetas amarillas, los cuales rondan el millón de libras (1,2 millones de euros).

El futbolista brasileño, que fue absuelto en julio de buscar amarillas para el beneficio económico de sus conocidos, tendrá que abonar el 10 % restante.

Ni sanción ni multa

Paquetá, jugador del West Ham United, solo ha sido declarado culpable de no proveer información sobre el caso y de no responder preguntas sobre el mismo, por lo que ha recibido una advertencia por parte de la FA que no acarrea sanción ni multa.

Lucas Paqueta, futbolista del West Ham / WUFC

El coste del caso, según el diario 'The Times', implica las cuatro semanas que duró el juicio y el informe de 314 páginas derivado de ello. El pasado 31 de julio, la FA absolvió a Paquetá de los cargos de amaño de los que le acusaba y en los que enfrentaba una posible sanción de por vida.

El futbolista brasileño fue acusado en 2024 de supuesto amaño de partidos al recibir tarjetas amarillas a propósito durante encuentros de la Premier League ante el Leicester City el 12 de noviembre de 2022, el Aston Villa el 12 de marzo de 2023, el Leeds United el 21 de mayo de 2023 y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

La acusación alegó que Paquetá "buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto u ocurrencia de estos partidos al intentar intencionadamente recibir una tarjeta (...) con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas". El centrocampista del West Ham negó los cargos y la comisión reguladora de la FA los consideró no probados, por lo que Paquetá evitó una sanción.