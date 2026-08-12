La FA investiga a un jugador del Everton por apostar 61 veces en 15 meses

Nuevo escándalo en el mundo del fútbol relacionado con las apuestas deportivas. Tras los casos de Tonali, Fagioli y Kike Salas, entre otros, la FA ha acusado a Martin Sherif, jugador del Everton sub-21, de haber infringido las normas existentes sobre las apuestas entre futbolistas profesionales.

En el comunicado, la federación inglesa detalla que Sherif está acusado de haber apostado un total de 61 veces en un periodo de 15 meses comprimido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026.

Si la acusación se termina demostrando, el delantero neerlandés de 20 años puede enfrentarse a una sanción que le impedirá jugar con una multa incluida, algo similar a lo que le pasó al delantero de la selección inglesa Ivan Toney, el cual fue suspendido ocho meses y tuvo que pagar 50.000 libras.

Por ahora, el Everton no ha publicado ningún comunicado al respecto, pero según 'The Athletic' el club apoyará al jugador y colaborará con la FA en lo que sea necesario.

Sherif llegó al club con 13 años, y todavía no ha debutado con el primer equipo. La temporada pasada estuvo cedido en el Rotherham entre agosto y diciembre y en el Port Vale de febrero a junio. Ambos equipos jugaban en League One, tercera categoría del fútbol inglés, y terminaron descendiendo.

El delantero tiene hasta el 17 de agosto para dar una respuesta y demostrar su inocencia. Si la FA lo declara culpable, el jugador se complicará una carrera deportiva que recién estaba empezando.