FA CUP
Dónde ver la FA Cup hoy por TV, online y en directo por streaming
Estos son todos los canales y plataformas disponibles para seguir en streaming todos los partidos que componen la FA Cup
Los cuartos de final de la FA Cup han abierto el telón este sábado. El torneo decano del campeonato inglés abre sus puertas a una nueva ronda de la competición, donde solamente cuatro equipos obtendrán el billete a semifinales. En SPORT te contamos cómo ver todos los partidos que componen la presente fase de la competición por TV y en directo.
La FA Cup se sitúa como la competición más antigua del mundo del fútbol. Disputada por primera vez en la temporada 1871-72, esta prestigiosa competición cuenta no solamente con los mejores equipos del fútbol inglés, sino también con los milagros de clubes más modestos que salen a escena cada ronda en busca de perseguir el prestigioso título.
El Manchester City-Liverpool fue el partido encargado de abrir el telón de los cuartos de final de la competición. El equipo de Pep Guardiola accedió a su séptima semifinal de FA Cup de manera consecutiva tras vencer 4-0 al conjunto de Arne Slot con solvencia. Más tarde, el Chelsea venció con superiroidad al Port Vale (7-0) y el Arsenal cayó con estrépito contra el Southampton (2-1). Este domingo el West Ham-Leeds (17:30) cerrará la ronda de cuartos.
¿Dónde ver todos los partidos de la FA Cup por TV y en directo y online?
Los partidos de cuartos de final de la FA Cup se podrán ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.
También puedes seguir toda la jornada de FA Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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