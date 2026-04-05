Dónde ver la FA Cup hoy por TV, online y en directo por streaming

Los cuartos de final de la FA Cup han abierto el telón este sábado. El torneo decano del campeonato inglés abre sus puertas a una nueva ronda de la competición, donde solamente cuatro equipos obtendrán el billete a semifinales. En SPORT te contamos cómo ver todos los partidos que componen la presente fase de la competición por TV y en directo.

La FA Cup se sitúa como la competición más antigua del mundo del fútbol. Disputada por primera vez en la temporada 1871-72, esta prestigiosa competición cuenta no solamente con los mejores equipos del fútbol inglés, sino también con los milagros de clubes más modestos que salen a escena cada ronda en busca de perseguir el prestigioso título.

Erling Haaland, autor de un hat-trick en el Manchester City-Liverpool de FA Cup / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El Manchester City-Liverpool fue el partido encargado de abrir el telón de los cuartos de final de la competición. El equipo de Pep Guardiola accedió a su séptima semifinal de FA Cup de manera consecutiva tras vencer 4-0 al conjunto de Arne Slot con solvencia. Más tarde, el Chelsea venció con superiroidad al Port Vale (7-0) y el Arsenal cayó con estrépito contra el Southampton (2-1). Este domingo el West Ham-Leeds (17:30) cerrará la ronda de cuartos.

¿Dónde ver todos los partidos de la FA Cup por TV y en directo y online?

Los partidos de cuartos de final de la FA Cup se podrán ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

También puedes seguir toda la jornada de FA Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.