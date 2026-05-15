La FA asume el error arbitral a favor del City en plena lucha con el Arsenal por la Premier

Nueva jornada de Premier League. Nuevo capítulo para la colección de errores arbitrales del VAR. Y ya van 23. El Panel de Incidentes Clave de Partidos de la Premier League (PLKMIP) confirmó en su último informe otras tres decisiones érroneas por parte del colectivo arbitral. Una de ellas, además, repercute en la pelea por el campeonato doméstico.

El pasado lunes 4 de mayo, el Manchester City empató a tres contra el Everton en Hill Dickinson, en el partido correspondiente a la jornada 35. El conjunto de Pep Guardiola logró rescatar un punto en su visita a domicilio después de remontar un 3-1 en contra y anotar el tanto de la igualada en la última jugada del choque.

Sin embargo, la remontada 'sky blue' pudo no haber existido jamás. El PLKMIP reconoció que el Everton debió recibir un penalti cuando el marcador reflejaba un 3-2 favorable a los de David Moyes. La acción llegó tras un saque de esquina, cuando Bernardo Silva sujetó de manera prolongada a Merlin Rohl dentro del área. Ni el árbitro principal señaló la infracción ni el VAR intervino para corregir la decisión.

LIVERPOOL (United Kingdom), 04/05/2026.- Beto (L) of Everton in action against Jeremy Doku of Manchester City during the English Premier League match Everton FC against Manchester City, in Liverpool, Britain, 04 May 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / ADAM VAUGHAN / EFE

La resolución del panel fue unánime. Los cinco miembros coincidieron en que existió una "sujeción clara y continuada" mientras el balón estaba en juego. Una conclusión que da todavía más fuerza a las protestas del Everton y, especialmente, a la indignación del Arsenal, que observó cómo un posible tropiezo del City terminó convirtiéndose en un empate decisivo para la lucha por el título.

David Moyes explotó tras el encuentro: "Si eso no se pita como penalti, entonces a partir de ahora será un auténtico caos", afirmó el técnico escocés. Y lo cierto es que la polémica llega en el peor momento posible de la temporada. A falta de apenas dos jornadas para el cierre del campeonato, cualquier detalle puede inclinar definitivamente la balanza entre Arsenal y Manchester City.

Pep Guardiola (izq.) y Mikel Arteta (der.) durante su último enfrentamiento en la Premier League, que terminó con victoria para el Manchester City / EFE

Desde el Emirates consideran que este nueva equivocación arbitral alimenta todavía más la sensación de agravio acumulado durante el curso. Mikel Arteta ya había mostrado públicamente su malestar en las últimas semanas por otras acciones que, según él, perjudicaron directamente a los 'gunners'. Entre ellas, la supuesta falta de Abdukodir Khusanov sobre Kai Havertz en el duelo frente al City o la entrada de Nick Pope sobre Viktor Gyökeres.

"Es tarjeta roja clara. Lo he visto diez veces. Si alguna vez has jugado al fútbol, sabes que es roja", llegó a afirmar Arteta sobre una de esas acciones. El técnico vasco insistió además en que "en momentos cruciales donde todo está en juego, necesitamos que todo salga bien, y no ha sido así".

El PLKMIP ha corregido esta temporada 23 errores arbitrales en Premier League / Agencias

El VAR vuelve a quedar señalado en el momento más delicado del campeonato.Esta temporada, en Premier, el balance arbitral sigue empeorando y ya son 23 los fallos corregidos posteriormente por el Panel de Incidentes Clave. Una cifra que supera ampliamente los 17 errores contabilizados a estas alturas de la pasada temporada y que solo queda por debajo de los 30 registrados durante la campaña 2023/24.

Además del penalti no señalado al Everton, el panel también admitió como error el penalti concedido al Bournemouth frente al Crystal Palace, una acción en la que el VAR tampoco corrigió la decisión inicial. Otro episodio más en una temporada donde el videoarbitraje, lejos de apagar incendios, se ha convertido en la mecha para encender la polémica.