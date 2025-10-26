Eze, una puñalada que duele mucho

El pasado verano, Eberechi Eze siguió los pasos de otros grandes jugadores del Crystal Palace, como Michael Olise o Wilfried Zaha, y dio el salto más importante de su carrera al fichar por un equipo de máximo nivel. Zaha, en 2013, optó por el Manchester United; Olise, en 2024, eligió al Bayern; y Eze, este verano, al Arsenal de Mikel Arteta.

Casi 70 millones de euros pagaron los 'gunners' por el futbolista inglés, uno de los más cotizados de toda la Premier League, convirtiéndola en la venta más cara de la historia del Crystal Palace. Pretendido por otros conjuntos importantes de Inglaterra, como el Tottenham, la propuesta de Arteta le sedujo más y frustró la operación que los 'spurs' levaban planeando desde hacía mucho tiempo.

Eze, firmando su contrato con el Arsenal / Arsenal

Con 27 años y experiencia con la selección inglesa, en el Emirates sabían que incorporaban a un futbolista de rendimiento inmediato, en una edad competitiva perfecta y que conoce a la perfección la cultura de la liga y del país. Después de marcar 14 goles y repartir 11 asistencias la pasada temporada con el Palace, su llegada fue bien recibida por los gunners. Pero tenía que justificar su elevado precio con buenas actuaciones con la camiseta del Arsenal.

Un gol que vale tres puntos

Desde entonces, Eze ya ha podido disputar 13 partidos bajo las órdenes de Arteta, en todas las competiciones. Poco a poco se ha ido ganando un puesto en el once y ya ha marcado goles decisivos. El último, para cumplir la “ley del ex”, ante su querido Crystal Palace, sirvió para sumar tres puntos que mantienen al Arsenal en lo más alto de la tabla, con cuatro puntos de ventaja respecto al segundo, el Bournemouth de Andoni Iraola.

Eze celebra su gol ante el Crystal Palace / EFE

De nuevo, el balón parado dio sus frutos para el Arsenal. En el minuto 39, tras una falta botada por Declan Rice al segundo palo que remató Gabriel al punto de penalti, apareció sin marca Eberechi Eze para desatascar un partido que se estaba complicando por los contragolpes del Palace, con Jean-Philippe Mateta como punta de lanza.

Tras el descanso, el Arsenal salió con ganas de ampliar la ventaja y, en otra jugada a balón parado, esta vez de córner, Gabriel mandó el balón al larguero y, posteriormente, la defensa sacó bajo la línea el remate de Declan Rice, que fue sustituido por molestias físicas, al igual que el lateral Ricardo Calafiori.

Un jugador vital para Arteta

En total, Eze ya ha marcado dos goles y ha servido tres pases de gol con el Arsenal, y refleja a la perfección el perfil de futbolista que tanto necesitaba Arteta para culminar su proyecto: jugadores de primer nivel, polivalentes y que conozcan la competición.

Eze, durante el partido ante el Crystal Palace / AP

Capaz de jugar tanto por la banda derecha como de mediapunta, el ex del Palace es vital para que el equipo esté al cien por cien siempre. Ahora lo ha demostrado con un tanto ante su antiguo equipo. Para el Palace, un golpe especialmente doloroso.