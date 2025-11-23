'Eze' extremo es una bestia

Mikel Arteta y todo el Emirates sabían que era fundamental ganar al Tottenham en casa. El deseo del Arsenal no es otro que volver a conquistar la Premier League, un trofeo que no se disfruta en territorio 'gunner' desde la temporada 2003-04. Por ello, el Arsenal no podía desaprovechar las derrotas del Manchester City en Newcastle (2-1) y del Liverpool en Anfield ante el Nottingham Forest (0-3).

En las últimas temporadas, el Arsenal se ha quedado a las puertas del éxito y ha fallado en los momentos clave. Pero esta vez es diferente. Esta vez, Arteta cuenta con una bestia llamada Eberechi Eze, un extremo determinante que resolvió el derbi de Londres con un hat-trick incontestable que deja a su equipo aún más líder en solitario, con 29 puntos. Su inmediato perseguidor, el Chelsea, queda ya a seis de distancia, con 23.

Eze, estrella del Arsenal ante el Tottenham / EFE

El primer gol lo firmó en el minuto 41: un derechazo raso tras dos fintas con el cuerpo que Vicario no pudo detener. El segundo fue una muestra de dominio corporal: control en la frontal y remate preciso al poste largo, pese a tener el balón muy encima. El último, el definitivo 4-1, también llegó con la pierna derecha, después de superar a un defensor y colocar el balón en el poste derecho de la portería de Vicario. Una exhibición en toda regla.

Fichado este verano procedente del Crystal Palace a cambio de 70 millones de euros, el futbolista de 27 años es una pieza fundamental para Arteta. Así lo demostró el técnico vasco, que insistió hasta el último momento para lograr su incorporación cuando ya la tenía prácticamente cerrada con el Tottenham.

Polivalencia y colmillo ofensivo

El entrenador español buscaba un jugador con sus características para completar el ataque. Zurdo, rápido, habilidoso y con gran golpeo, Eze destaca por su calidad y polivalencia: puede jugar como mediapunta, extremo e incluso interior. Una auténtica navaja suiza capaz de ajustarse a cualquier esquema, especialmente en situaciones con varias bajas en la delantera o en la medular.

Eberechi Eze, autor del gol de la victoria para el Arsenal ante el Crystal Palace (1-0) / AP

Sin embargo, Eze está rentabilizando su fichaje también con cifras. Con el triplete al Tottenham suma ya cinco goles y tres asistencias, algunas de ellas de gran importancia, como la que logró ante su ex-equipo, el Crystal Palace, para conquistar tres puntos cruciales. Otro argumento más para que el Arsenal gane de una vez por todas la ansiada Premier.