El extraño caso Joe Lumley: cedido siete dias al Sheffield Wednesday

La breve experiencia de Joe Lumley en el Sheffield Wednesday ya ha llegado a su fin. El guardameta inglés, propiedad del Bristol City, ha regresado a su club tras una cesión exprés de siete días que le ha permitido ocupar la portería del conjunto de Hillsborough en un momento crítico. La operación se ha acogido a la normativa de 'Préstamos de emergencia para porteros profesionales' de la English Football League, en vigor cuando un club se queda sin ningún guardameta habilitado.

Semana de urgencia en Hillsborough

El pasado martes 21 de octubre, los Owls —apodo con el que se conoce al conjunto de Sheffield— oficializaron la llegada de Lumley procedente del Bristol City bajo un acuerdo temporal de siete días. La sanción del titular Ethan Horvath y la lesión de su suplente Pierce Charles habían dejado al equipo sin opciones profesionales bajo palos, lo que llevó al club a activar de inmediato esta fórmula excepcional. Durante esa semana, el portero inglés se puso a las órdenes de Henrik Pedersen y defendió la meta del Wednesday antes de emprender su retorno al Ashton Gate Stadium.

Una excepción dentro del mercado

Todo ello fue posible gracias al reglamento de la EFL, que en su artículo 58, dedicado a los "Emergency Goalkeeper Loans", establece que un club puede registrar a un portero en calidad de cesión de emergencia cuando todos los guardametas profesionales estén indisponibles por lesión, sanción, convocatoria internacional u otras causas extraordinarias acreditadas por un médico independiente. La norma fija una duración mínima de siete días —contando fecha de inicio y de finalización— y permite extender el préstamo por periodos idénticos si persiste la necesidad. Además, obliga a que el jugador sea alineado en el primer partido disponible tras su inscripción.

Cesión con sabor agridulce

Lumley debutó en la derrota por la mínima ante el Middlesbrough (0-1), un encuentro tenso marcado por el boicot de buena parte de la grada y por el constante trabajo del guardameta, que realizó varias intervenciones destacadas antes de encajar el tanto decisivo en el tramo final. Su segundo y último partido llegó en el 1-2 frente al Oxford United, un duelo más abierto en el que el Wednesday generó ocasiones, pero volvió a quedarse sin puntos. El rendimiento del arquero fue más discreto en este choque y nada pudo hacer para evitar la enésima derrota de un Sheffield que continúa siendo el colista de la Championship.

Charla motivadora antes del partido entre el Sheffield Wednesday y el Oxford United / @swfc

Otros casos en los que se ha hecho uso de la norma

Este caso no ha sido el único en el que se ha activado la norma en los últimos años. Sin ir más lejos, el Chester FC anunció el pasado 16 de agosto la incorporación del joven guardameta Andrew Wogan, procedente del Stockport County, en calidad de cedido tras la lesión de su portero titular Lewys Benjamin. La necesidad persistió y el club se vio obligado a prolongar el préstamo por otros siete días, demostrando el carácter temporal de este tipo de operaciones.

Un ejemplo similar se produjo el 30 de septiembre de 2023, cuando el Forest Green Rovers recurrió al portero James Belshaw, inicialmente por una semana, tras la baja de Luke Daniels en el encuentro ante el Notts County. La situación de urgencia también se mantuvo en el tiempo y la prensa local informó, posteriormente, que el préstamo acabó extendiendose más allá del bloque inicial.

La lista continúa con otros clubes que han debido acogerse a esta vía en momentos de apuro. El Notts County, en abril de 2019, tiró de la cesión de emergencia para sumar al guardameta Alex Palmer. Y en el fútbol escocés, el Kilmarnock hizo lo propio con Tobi Oluwayemi, llegado desde el Celtic de Glasgow para cubrir una carencia inesperada bajo palos.