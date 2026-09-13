Las extrañas tácticas de Arteta en pretemporada: saboteó al equipo con retrasos, calor extremo y comidas fuera de hora

Los métodos de Mikel Arteta ya son conocidos por ser extraños... pero eficientes. El entrenador del Arsenal desveló esta semana en rueda de prensa una nueva invención que puso en marcha esta temporada. En concreto, durante la pretemporada.

El técnico español reconoció que provocó retrasos, alteró horarios, cambió rutas, dificultó las comidas y llegó a subir la temperatura del vestuario para poner a prueba a sus futbolistas antes del inicio de la temporada. Un ejercicio de resistencia que tenía que servir para preparar a sus futbolistas de cara la parte difícil de la campaña futbolística.

"Intento crear esas situaciones durante la pretemporada", explicó ante los micrófonos. "Así, cuando ocurren, ya las hemos vivido".

Arteta quería que sus jugadores aprendieran a competir en escenarios incómodos, caóticos e imprevisibles. Desde llegar tarde a un estadio hasta sufrir retrasos en vuelos o encontrarse con rutinas completamente alteradas.

De hecho, el Arsenal sufrió esta semana de Champions importantes retrasos en su desplazamiento a Italia antes del partido ante el Nápoles, pero Arteta aseguró que este tipo de situaciones no le molestan, todo lo contrario: "Me encantan esos desafíos".

"Hemos hecho muchas cosas", reconoció Arteta. "Hicimos el vestuario más caliente, más difícil, más exigente. También tuvimos menos camillas de masaje disponibles".

Ante los imprevistos, el líder 'gunner' dijo que "no quiero que los jugadores ni el cuerpo técnico entren en pánico. Si tenemos dos o tres horas más en un avión, hay que utilizarlas. Podemos jugar juntos, pasar tiempo juntos o dormir. Lo que no sirve es quejarse y después utilizarlo como excusa".

Sus métodos

Arteta ha convertido este tipo de experimentos en una marca personal y es que no es la primera vez que lleva sus métodos psicológicos al límite.

Antes de visitar Anfield, el entrenador llegó a poner el ‘You’ll Never Walk Alone’ a todo volumen durante un entrenamiento para que sus jugadores se acostumbraran al ambiente del estadio del Liverpool. De hecho, es habitual que el Arsenal caliente con música a gran volumen para que los jugadores se acostumbren al sonido ambiental.

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Otro de sus propuestas la puso en marcha la temporada pasada, cuando cuatro de sus jugadores debían avanzar conectados entre sí mediante bolígrafos mientras conducían un balón.