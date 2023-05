La extraña decisión de Mikel Arteta para motivar a sus jugadores

El conjunto 'gunner' ha realizado una excelente campaña, pero ha sufrido un claro bajón en sus últimos partidos Ahora, el entrenador español ha querido innovar en la manera de motivar a sus jugadores

El Arsenal se ha erigido como uno de los equipos revelación de la actual temporada. El conjunto 'gunner' ha realizado una excelente campaña donde ha luchado por el título de la Premier League hasta las jornadas finales.

Ahora, tras un claro bajón en los últimos partidos, dejándose puntos claves en su pelea con el Manchester City, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha querido innovar en la manera de motivar a sus jugadores.

Según desvela 'The Times', el técnico español ha traído al entreno un perro que se llama 'Win' (victoria en inglés). De acuerdo a esta información, Arteta ha realizado este acto porque las investigaciones muestran que acariciar a un perro puede ser calmante y reducir los niveles de estrés.

El dueño del animal es un miembro del personal del Arsenal y en los últimos entrenos es un habitual en los terrenos de juego del conjunto inglés.

No es la primera vez que Mikel Arteta es innovador en la forma de motivar a sus jugadores. Antes del partido ante El Liverpool, el entrenador puso a través de unos altavoces el 'You'll Never Walk Alone' para acostumbrar a sus púpilos al ambiente de Anfield.