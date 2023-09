Expulsión de récord

La expulsión de Rodri en el minuto 45:27 del partido reciente ha establecido un nuevo récord en la Premier League Rodri se enzarzó con Gibbs-White y le agarró del cuello mientras protegía un balón cerca de la esquina del campo

La expulsión de Rodri en el minuto 45:27 del partido reciente ha establecido un nuevo récord en la Premier League. Esta tarjeta roja se ha convertido en la más rápida mostrada desde el inicio de una segunda mitad en la historia de la Premier League, al menos desde la temporada 2006-07.

El jugador fue expulsado apenas 19 segundos después de que comenzara la segunda mitad, un hecho inusual y llamativo en el fútbol de alto nivel. La acción se desencadenó cuando el centrocampista internacional español, Rodri, se enzarzó con Gibbs-White y le agarró del cuello mientras protegía un balón cerca de la esquina del campo.

Aunque su rival exageró la caída segundos después, el árbitro interpretó esta acción como una agresión y procedió a mostrarle la tarjeta roja. Se trata de la primera tarjeta roja de su carrera como profesional para Rodri.

"El partido fue increíblemente perfecto durante 35 minutos para ambos equipos, pero después de eso, cuando se volvió un caos, no fue nuestra responsabilidad, eso es seguro", dijo Guardiola. "Con todas las tarjetas amarillas, la responsabilidad no es de Nottingham Forest ni del City, eso seguro. El árbitro ha cambiado el partido, absolutamente".

"Ojalá que Rodri aprenda", añadió Guardiola. "Tenía que controlarse a sí mismo y a sus emociones. A mí me pueden sacar una tarjeta amarilla, pero a Rodri no. Yo no juego, los chicos que sí tienen que tener cuidado".

Guardiola dijo que Rodri se había disculpado con sus compañeros por su tarjeta roja, que también le hará perderse los partidos de liga contra los Wolves el 30 de septiembre y en casa contra el Brighton el 21 de octubre, y comparó el incidente con la expulsión de Kyle Walker en la Liga de Campeones contra el RB Leipzig en la temporada 2021-22.