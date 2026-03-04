Un exobjetivo de Guardiola complica la vida al City antes del Madrid

"No podemos dejarnos puntos, el Arsenal nos saca cinco", aseguró Pep en la previa. Con esa premisa salió el Manchester City ante un Nottingham Forest tocado... pero no hundido. Semenyo señaló el camino hacia la victoria, pero Morgan Gibbs-White mantuvo vivos a unos 'tricky trees' que volvieron a igualar el tanto posterior de Rodri. El Arsenal ahora les saca siete puntos (2-2).

Olvídense de los Haaland, Semenyo, Cherki, Bernardo, Foden y compañía... Rodri es el hombre. Es el futbolista que, en su plenitud, puede hacer un descosido a cualquier rival, en especial a un Real Madrid sin rumbo. Y, a una semana de viajar a la capital con motivo de la disputa de la ida de los octavos de final de la Champions League ante el conjunto que dirige Álvaro Arbeloa, el madrileño dio un recital en la sala de máquinas 'skyblue' y, pese al tropiezo de los suyos, confirmó que está cada vez más cerca de su mejor versión.

Haaland quiere estar en el Santiago Bernabéu. Causó baja ante el Leeds en Elland Road por unas molestias y Pep, pese a no dar pistas sobre su posible reaparición ante los 'tricky trees', garantizó que "se siente mucho mejor". El noruego fue directo al y, aunque lo buscó por activa y pasiva, se quedó sin su gol.

Rodri está cada vez más cerca de su mejor versión / X

Semenyo, a lo suyo

Sí que acudió a su cita con gol un Antoine Semenyo quien, si quedaba alguna duda, es el fichaje invernal más determinante. Con siete dianas y dos asistencias en su cuenta personal desde su llegada a Mánchester, el ghanés adelantó al conjunto 'skyblue' en el marcador tras culminar una acción coral que encabezó Cherki.

La falta de pegada 'cityzen' mantenía vivo a un Nottingham Forest con urgencias, asomándose al descenso con un Vitor Pereira que asumió las riendas tras la destitución de Sean Dyche. Y, en un contraataque muy bien ejecutado por parte de los 'tricky trees', llegó el tanto del empate. Ola Aina arrancó la moto por banda derecha y puso un centro al área que peinó Igor Jesus y remató Morgan Gibbs-White de espuela.

Un brillante recurso del inglés, exobjetivo de Guardiola, que puso picante a un partido que había entrado en unos minutos de cierta monotonía. Y fue entonces cuando Rodrigo Hernández apareció al rescate para acabar con la (efímera) alegría del Forest. El City puso una marcha más y, en un córner, el '16' volvió a poner a los suyos por delante con un testarazo picado.

Se escapa la Premier

A partir de ahí, los mancunianos recuperaron el dominio de la posesión y parecían tener el triunfo en su mano. El Forest, sin embargo, no arrojó la toalla e igualó de nuevo la contienda gracias a un misil de Elliot Anderson, una de las caras visibles de los 'tricky trees' esta temporada.

El City entró en pánico y se lanzó a la desesperada en busca del gol de la victoria… pero no llegó. Dejó escapar dos puntos vitales. Mientras tanto, el Arsenal sufrió pero hizo los deberes en Brighton para dejar a su perseguidor a siete puntos de distancia.