Un exjugador del Manchester City revela que sufre parálisis facial: "Hay un 70% de posibilidades"

Andy Morrison, de 55 años, es recordado como uno de los defensas más icónicos en la historia del Manchester City. Procedente del Huddersfield Town, llegó al club en 1998 y rápidamente se convirtió en un pilar del equipo, ayudando al City a ganar los play-offs de la antigua División Uno en la temporada 1998-99 y logrando el ascenso a la Premier League un año después.

Durante su etapa en los 'Citizens', destacó por su liderazgo en el campo, llegando a ser nombrado capitán y, más tarde, elegido como el tercer mejor capitán de la historia del City por la revista oficial del club.

Tras retirarse como jugador, Morrison continuó ligado al fútbol, desarrollando una exitosa carrera como entrenador en Gales, donde ganó dos títulos consecutivos de la máxima categoría y también se llevó la Copa de Gales con Connah's Quay Nomads en la Cymru Premier. En 2013, fue nombrado embajador del Manchester City, consolidando su vínculo con el club que marcó su carrera.

Ahora, Morrison ha revelado que ha sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad neurológica causada por un virus que afecta al nervio facial y puede provocar parálisis, dolor de oído y pérdida de audición.

En un vídeo publicado en la red social X (antes Twitter), el escocés ha relato: "Solo una actualización rápida, he recibido muchos mensajes porque se dicen y se pierden cosas en la traducción, pero hace nueve días me diagnosticaron síndrome de parálisis de Ramsay Hunt, que básicamente es un nervio craneal que es atacado en el cerebro, provocado por un virus".

El exdefensor continuó explicando las perspectivas de recuperación: "Puede tardar entre seis y ocho semanas, puede tardar más de un año en recuperarse, pero hay un 70% de posibilidades de recuperación completa. Voy a salir adelante, este es el día nueve, probablemente ha sido el día más duro hasta ahora. Solo para dar una actualización, contactaré cada dos semanas para informar a la gente de dónde estoy. Gracias por escucharme".

El excapitán ha recibido mucho apoyo de la comunidad futbolística y de sus antiguos clubes. El Manchester City publicó un mensaje en sus redes sociales: "Andy, cada uno de nosotros en la ciudad estamos pensando en ti en este momento, enviándote nuestro amor y mejores deseos. Te apoyaremos en cada paso del camino".

Sus antiguos equipos también se sumaron a los mensajes de ánimo. Plymouth Argyle escribió: "Te deseo una pronta recuperación, Jock. Estamos todos con vosotros", mientras que Blackpool añadió: "Mis mejores deseos de todos en Bloomfield Road, Andy".