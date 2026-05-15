Un exjugador del City explica el legado del "genio" Guardiola: “Es agotador estar cerca de él"

Pep Guardiola ha construido en el Manchester City una obra que ya forma parte de la historia del fútbol inglés. Tras una década en el Etihad Stadium, el técnico catalán no solo ha transformado a su club, sino que ha influido en la manera de entender el juego en toda la Premier League.

Joe Hart, exguardameta del Manchester City y ahora analista de 'TNT Sports', señaló en una tertúlia en la cadena la exigencia permanente como una de las grandes señas de identidad del entrenador catalán.

“Creo que su implacabilidad”, afirmó Hart. “Traer jugadores y aceptar que todavía no son los mejores, querer siempre construir personas, hacerlas mejores”.

“Es despiadado. Sentí que, desde el principio, su legado fue cómo cambió la forma en que quería que la gente jugara”, añadía.

En la charla, los tertulianos compararon su figura con la de dos gigantes del fútbol en Gran Bretaña: Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger. Con seis títulos de Premier League al frente del City, el legado de Pep se explica no solo por los trofeos, sino por la forma en que ha obligado al fútbol inglés a adaptarse a él.

“La gente decía que eso no podía pasar en la Premier League e intentó ridiculizarlo cuando aquella primera temporada no funcionó necesariamente. Pero lo que me encanta de su estilo y de su pasión por el juego es que redobla la apuesta por aquello en lo que cree”, comentó. “Estaba dispuesto a cambiar. No era simplemente jugar, jugar y jugar porque yo digo que así jugamos. Era jugar, jugar y jugar porque siento que esa es la mejor manera de ganar un partido de fútbol en este momento”.

Esa capacidad de evolución ha sido clave: “Lo hemos visto evolucionar, lo hemos visto cambiar, lo hemos visto en un momento jugar con cuatro centrales. Se adaptó, pero, en última instancia, deja su sello y no espera nada menos que todo de cada jugador, de cada persona”.

Joe Hart, en el Manchester City / EFE

“Es agotador estar cerca de él. Él mismo sabe que es agotador, se agota solo con lo que ocurre en su cabeza. Ese es el lado negativo de ser un genio”, añadía. “Y, por supuesto, cuando hablamos de legado: títulos. Títulos, títulos, títulos, títulos. Ese es su legado”.

Glenn Hoddle, también analista de TNT Sports, coincidió en la idea del “genio” y puso como ejemplo la utilización de Nico O’Reilly, un futbolista formado en la academia del City que se ha consolidado en el equipo con un perfil polivalente, principalmente como lateral izquierdo, aunque también capaz de jugar en el centro del campo.

“Me encanta verlos jugar, siempre ha sido así desde que Pep está allí”, explicó Hoddle. “O’Reilly, lo que ha hecho con él; antes fue (Rico) Lewis. Todo el mundo dijo: ‘Vaya, lo está metiendo en el centro del campo’, y piensas que va a jugar en el City durante mucho, mucho tiempo”.

“De repente, aparece otro de la academia, porque él lo ha visto, no ha ido a comprar a alguien. Jugaba de número 10 y luego lo puso de lateral. Eso es genialidad”, agregó.

Joleon Lescott, exdefensa del City, fue incluso más allá y defendió que la influencia de Guardiola no se limita al Etihad Stadium.

“Lo que ha hecho, no solo por el Manchester City, sino por el fútbol inglés”, señaló Lescott. “Ahora el fútbol amateur se juega de otra manera”.

Noticias relacionadas

“Su impacto en el fútbol inglés es mayor que lo que ha hecho por el Manchester City. Si decide marcharse, no creo que le deba nada a ningún jugador”.