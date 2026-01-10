Un exjugador del Chelsea anuncia su grave enfermedad: "Me quedan solo unos días de vida"

El exjugador belga Lamisha Musonda, de 33 años, anunció, mediante un comunicado publicado en su cuenta privada de Instagram, que sufre una enfermedad grave que le mantiene en estado crítico, y que le podrían quedar pocos días de vida.

"La vida tiene tantos altibajos y nadie sabe realmente el dolor con el que estás tratando. Estos han sido un par de años duros y agotadores para mí. Y es con tristeza que debo informales de que he estado luchando tratando de recuperar mi salud a la normalidad. Tuve que entender que mi salud está en una condición crítica y ahora solo estoy luchando para seguir vivo", escribió en su perfil.

"Agradecería mucho su ayuda y oraciones en este período. Mi familia y yo estamos peleando y no me rendiré hasta que sea la hora de mi último aliento. He sido bendecido con una hermosa etapa temprana de mi vida... y tengo mucho más que dar. Pero hay tantas personas maravillosas que desearía tener la oportunidad de agradecer, cara a cara. Me duele no tener la oportunidad de hacerlo", añadía en su primera publicación.

El centrocampista, durante su carrera, pasó por equipos españoles como la UE Llagostera y el Palamós CF antes de fichar por el Tout Puissant Mazembe, de la República Democrática del Congo, y se retiró en 2020.

Lamisha Musonda, en el Llagostera / Archivo SPORT

"Como me doy cuenta de que solo me quedan unos días de vida, también me doy cuenta de Que tenía mucha gente a mi lado y siempre apreciaré los recuerdos. La vida es dura pero es genial", escribía horas más tarde en una nueva publicación. "La vida está llena de altibajos, y nadie puede realmente entender el dolor que soportas. Estos dos últimos años han sido particularmente difíciles y difíciles para mí. Con gran tristeza anuncio que estoy luchando por recuperar la salud, lo que explica mi ausencia de las redes sociales. Tenía que dejarlo claro: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir".

Salido de la cantera del Anderlecht y del Chelsea, su hermano hermano Charly también pasó por el club 'blue' y en LaLiga militó en el Real Betis y en el Levante.