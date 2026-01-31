Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oviedo - GironaConvocatoria BarcelonaManolo GonzálezSabalenka - RybakinaEmeryAlcaraz - Djokovic horarioElche - BarcelonaRaphinhaElche - Barcelona horarioElche - Barcelona alineacionesOsasuna - VillarrealVolkanovski vs Diego LopesCruces playoffs ChampionsCruces Europa LeagueRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsNadalPedriMercado de FichajesJorge ReyGonzalo BernardosLotería Nacional
instagramlinkedin

PREMIER LEAGUE

Exhibición de Madueke para acallar a los críticos: asistencia y gol olímpico

El extremo inglés fue el gran protagonista del encuentro, siendo capital para la victoria de los suyos en el campo del Leeds

Madueke, en el duelo contra el Leeds

Madueke, en el duelo contra el Leeds / Associated Press/LaPresse

Marc Gázquez

Marc Gázquez

La suerte estuvo del lado de Noni Madueke. Tantas veces criticado, el extremo inglés se hizo notar en el terreno de juego con una auténtica exhibición durante la primera mitad, que permitió al Arsenal volver a sumar los tres puntos en la visita al Leeds. Asistencia y gol olímpico para acallar a todos los críticos.

Aterrizaba el equipo 'gunner' tras tres 'pinchazos' consecutivos en la Premier que permitieron a sus perseguidores acortar distancias en la clasificación. Pero no pudo empezar peor la visita al Leeds. Todavía en el calentamiento, Saka se lesionó y tuvo que entrar Madueke en el once inicial en su puesto.

Y cosas del fútbol, esta decisión terminó siendo totalmente determinante para el Arsenal. El extremo inglés, cuyo fichaje en verano fue duramente criticado por la afición 'gunner', tenía ante sí una oportunidad de oro para acallar todas las dudas. Y no la desaprovechó.

Superado el ecuador de la primera mitad, Madueke firmó una excelente acción individual por la banda izquierda y puso un centro medido que Zubimendi envió al fondo de la red con un preciso cabezazo. Pero aún quedaba lo mejor. En el minuto 37, el extremo culminó su exhibición con un espectacular gol olímpico, ayudado por la mala intervención del guardameta local, que dejó prácticamente sentenciado el duelo (0-2).

Noticias relacionadas

En la segunda mitad, también hubo tiempo para otra reivindicación. En esta ocasión, Viktor Gyökeres se adelantó a su defensor y empujó el balón al fondo de la red (0-3). Un tanto clave para elevar la confianza del delantero sueco. Por si fuera poco, el Arsenal completó su goleada con un tanto de Gabriel Jesus en los minutos finales (0-4).

TEMAS