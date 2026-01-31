Exhibición de Madueke para acallar a los críticos: asistencia y gol olímpico

La suerte estuvo del lado de Noni Madueke. Tantas veces criticado, el extremo inglés se hizo notar en el terreno de juego con una auténtica exhibición durante la primera mitad, que permitió al Arsenal volver a sumar los tres puntos en la visita al Leeds. Asistencia y gol olímpico para acallar a todos los críticos.

Aterrizaba el equipo 'gunner' tras tres 'pinchazos' consecutivos en la Premier que permitieron a sus perseguidores acortar distancias en la clasificación. Pero no pudo empezar peor la visita al Leeds. Todavía en el calentamiento, Saka se lesionó y tuvo que entrar Madueke en el once inicial en su puesto.

Y cosas del fútbol, esta decisión terminó siendo totalmente determinante para el Arsenal. El extremo inglés, cuyo fichaje en verano fue duramente criticado por la afición 'gunner', tenía ante sí una oportunidad de oro para acallar todas las dudas. Y no la desaprovechó.

Superado el ecuador de la primera mitad, Madueke firmó una excelente acción individual por la banda izquierda y puso un centro medido que Zubimendi envió al fondo de la red con un preciso cabezazo. Pero aún quedaba lo mejor. En el minuto 37, el extremo culminó su exhibición con un espectacular gol olímpico, ayudado por la mala intervención del guardameta local, que dejó prácticamente sentenciado el duelo (0-2).

En la segunda mitad, también hubo tiempo para otra reivindicación. En esta ocasión, Viktor Gyökeres se adelantó a su defensor y empujó el balón al fondo de la red (0-3). Un tanto clave para elevar la confianza del delantero sueco. Por si fuera poco, el Arsenal completó su goleada con un tanto de Gabriel Jesus en los minutos finales (0-4).