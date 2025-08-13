El exblaugrana Julian Araujo, único superviviente del Bournemouth

El Bournemouth cuajó una temporada histórica en la Premier League bajo la batuta de Andoni Iraola, y eso le ha pasado factura al modesto equipo inglésde Dorset. El club rojinegro ha visto como, en este mercado de fichajes de verano, toda su exitosa defensa se ha mercado a clubes 'top' de Europa, y solo le queda la figura del exblaugrana Julián Araujo.

El último en irse ha sido el central ucraniano Ilya Zabarny al París Saint-Germain por 63 millones de euros fijos más otros tres sujetos a variables, pero antes se habían marchado también el lateral izquierdo Milos Kerkez al Liverpool por 50 millones, el central Dean Huijsen al Real Madrid por 62,5 millones y, finalmente, no pudo retener al portero Kepa Arrizabalaga, que el Chelsea lo vendió al Arsenal por unos seis millones de euros.

Pese a los más de 172 millones ingresados en las arcas de los 'Cherries' por estos jugadores, el entrenador español ha visto despedazada su línea defensiva y tendrá que confiar en jugadores como el mexicano Araujo (que tan solo jugó 12 partidos la pasada temporada), además de los nuevos fichajes del central Bafodé Diakité (35 millones, procedente del Lille), el portero Djordje Petrovic (29 millones, procedente del Chelsea), o el lateral izquierdo Adrien Truffert (13,5 millones, procedente del Stade Rennes).

El Bournemouth es una maquina de hacer dinero bajo Iraola. Su buen desempeño en la Premier ha provocado que estas últimas temporadas, el equipo se haga de oro con las ventas. Zabarny, que entra en el top-10 de fichajes más caros de la historia de la entidad parisina, y el segundo ucraniano más caro de la historia, está solo por debajo en la escala de las 'Cerezas' de Dominic Solanke, a quien el Bournemouth vendió la pasada temporada al Tottenham por 64,5 millones.

De hecho, las cuatro salidas más altas de la historia de los cherries han tenido lugar con Andoni Iraola en el banquillo y tres de ellas, la de tres de sus defensas titulares, han tenido lugar este mismo verano, ingresando un total de 187 millones por sus ventas solo este mercado.